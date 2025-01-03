《交換禮物》｜曾志偉前妻寶媽　10年歷經3癌抗癌成功　力挺女兒執導紀錄片感觸剖白

【《交換禮物》／曾寶儀／王美華／寶媽】由林明謙執導、曾寶儀籌備４年的心血紀錄片《交換禮物》日前全台上映，當地反應熱烈，寶媽亦入場看首映支持愛女。寶媽曾3度罹癌且抗癌成功，播映後感觸良多。

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由林明謙執導、曾寶儀走訪兼聲演旁白的紀錄片《交換禮物》日前全台上映，至今已經有近8,000入場觀看人次，成為同週上映當地電影冠軍。曾寶儀母親王美華，人稱寶媽，亦入場看首映力撐愛女，播映後對於愛女作品感觸良多：

我今天為甚麼會這麼堅強，因為我每照顧一個人，就得到一份禮物，不管醫師說我的病情如何，我都可以很冷靜。

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《交換禮物》｜寶媽曾3度罹癌 1經歷心態豁達抗癌成功

寶媽在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌；2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤。在2019年底做體檢時，發現肺部有0.6厘米腫瘤，證實第三度患癌，確診肺腺癌。

當年她堅強選擇在普天同慶的平安夜入院，準備隔日開刀做手術。她表示，當時她心情非常豁達，這些年來她的身份徘徊在照顧病人和被照顧的角色，她明白照顧者的心情絕對不會比躺在病床的病人輕鬆。但她患病期間最大得著就是「從照顧他人的過程中，累積了很多能量」，好讓內心的力量足以大到繼續幫助更多的人。她很感恩在自己患病時，身邊有很多愛她的人無微不至地照顧她，直言是「大家給我禮物」。

對於愛女籌備紀錄片4年，她直言「覺得她好辛苦」，但有這樣的成果感到非常驕傲，力薦入場支持。

有時候禮物不一定是來自某一個你想要的東西，而是你這輩子從沒想過得到的、但是你得到它了。生病跟沒生病的時候，看事情的角度不一樣，禮物也不一樣。

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肺腺癌｜「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

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甲狀腺癌｜甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

甲狀腺癌｜5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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淋巴癌｜被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

淋巴癌｜病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

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