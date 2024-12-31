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高官任命｜陳子達獲任命為海關關長　李家超：有效帶領海關迎未來挑戰

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發布時間： 15 分鐘前

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（政府新聞處圖片）

【陳子達 / 海關關長 / 何珮珊】中央人民政府根據行政長官李家超的提名和建議，今日（31日）任命陳子達為海關關長，免去何珮珊的海關關長職務。陳子達原為海關副關長。何珮珊服務香港海關33年，今日開始退休前休假。

李家超表示，陳子達在香港海關服務30年，擁有豐富的部門運作經驗，具備管理和領導才能，相信他會有效帶領香港海關，迎接未來的挑戰。

李家超又讚揚何珮珊，於2021年10月出任海關關長以來，致力帶領部門，在防止走私、保障應課稅品稅款、偵緝和防止販毒及濫用毒品、保障知識產權和消費者權益及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等工作上均取得卓越的成績。她任內亦一直致力與國際及區域夥伴維持緊密協作，確立香港作為國際貿易中心和物流樞紐的地位。

陳子達於1994年8月加入香港海關任職海關督察，2015年晉升海關監督，2017年晉升海關高級監督，2020年晉升海關助理關長，並於2022年晉升海關副關長。

陳子達於2012年獲頒香港海關長期服務獎章及於2019年獲頒第一加敘勳扣，並於2023年獲頒香港海關卓越獎章。

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