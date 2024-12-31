曾志偉前妻｜曾寶儀與男友拍癌病患者紀錄片　寶媽王美華分享3度患癌經歷

▲ 曾寶儀與男友拍癌病者紀錄片，曾志偉前妻分享三度患癌經歷。

【曾志偉前妻 / 寶媽 / 王美華 / 曾寶儀 / 抗癌】曾志偉女兒曾寶儀（Bowie）與男友林明謙合作，執導被台灣傳媒形容為「核彈級催淚洋蔥」的癌症病者生活紀錄片《交換禮物》，該片在本月25日於台灣上映。

3度抗癌成功、下月底迎接69歲的寶媽王美華，亦有捧女兒場，入戲院觀賞電影《交換禮物》。

曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈 王美華3度罹癌透露身體現況

▲ 曾寶儀出席《交換禮物》謝票場，與觀眾擁抱。

曾志偉前妻｜寶媽分享抗癌經歷

自2004年起歷經甲狀腺、淋巴腫瘤，到2019年她再被診斷出肺腺癌嘅寶媽，當時選擇在平安夜入院、隔日開刀，她指：「我的肺腺癌過了五年了，腫瘤在0.6公分健檢時就發現了，我很早就知道要處理它。很多朋友都問我，我怎麼可以這麼豁達？因為老天爺很疼惜我，這可能也是大家給我禮物。」

寶媽看《交換禮物》後表示：「看完後有很多畫面從腦海裡跳出來，這2、30年我同時是被照顧者跟照顧者，我媽媽、寶儀的阿公阿嬤，還有其他親友，生病的時候都是我在想辦法，所以當我有一天被照顧，我內心超大反彈，躺在床上的我，有多麽不願意。」同時，她也了解照顧者絕對不會比在床上的病人輕鬆。

而《交換禮物》片中切除手臂上骨肉瘤的中醫師廖新喜（Sam哥），其實是曾寶儀表姨丈，手術時亦是寶媽在手術室外陪住Sam哥太太：「我陪著她，很心疼，但是當我回頭看，我在照顧他們的過程中，累積了很多能量，讓我可以幫助更多的人。」

對曾寶儀同林明謙花4年多時間拍攝《交換禮物》，寶媽就指：「我不會當面告訴她，但是我覺得她好辛苦喔！所有人都來跟我說她真的很棒，因為這是一條很難的路，這件事很多人都不會去做。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

曾志偉前妻｜曾寶儀：我們好好走這一段！

《交換禮物》聖誕正式上映，導演林明謙、監製曾國駿和曾寶儀積極參與謝票分享，而放映時院內啜泣聲不絕，有觀眾分享母親罹患肝癌，原本不敢告知真實病況，但看完電影決定正向地陪伴媽媽走完她想要的下半生。

林明謙導演亦分享自己陪伴病者嘅經驗，稱：「我是因為陪病陪到想要拍這部電影，一開始覺得陪病好像是一種懲罰，要睡很小的小床，要做很多事情，好像不是給我的禮物，但是這真的不一定喔！」

曾寶儀則指：「將來如果有任何事情，不要覺得因為看完《交換禮物》你就成為一個無敵的人，你依然可以脆弱、依然可以懷疑、依然可以流眼淚，請允許它發生，然後跟自己說你辛苦了，我們好好走這一段！」

▲ 曾寶儀與曾志偉。

交換禮物丨曾寶儀與男友歷時4年 拍抗癌紀錄片遺憾拍得太遲

70歲曾志偉台北入院做切瘤手術 女兒曾寶儀證實：謝謝關心

【單親家庭】曾寶儀父母離異從小沒安全感 因一句話遭爸爸教訓花廿年釋懷

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】