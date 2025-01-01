七仙羽師傅｜七師傅親授蛇年BB改名禁忌　分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵

▲ 堪輿學家七仙羽師傅教一眾蛇B父母改名。

【七仙羽/七師傅/蛇年】不用一個月就迎來蛇年，近日娛圈爆佗B熱潮，黃翠如、麥明詩、朱慧敏、王君馨等女星公佈佗B，踏入蛇年星級BB輪住出世！

常說「最怕教壞名」，TOPick找來堪輿學家七仙羽講解幫蛇B改名的注意事項，另外，更教導一眾父母如何幫BB趨吉避凶。

對於踏入蛇年特別多BB出世，七師傅從玄學角度作出解釋：

因為蛇，代表情慾，性慾。而且蛇可以蛻皮，故而也有再生、轉化、出生、重生、新生的象徵。 在亞伯拉罕諸教中，蛇象徵著性慾。 根據猶太教傳統，在伊甸園中的蛇確實是性慾的象徵。所以2025年出生或懷孕的機會大。

▲ 七仙羽師傅為大家講解蛇B改名禁忌。（經濟日報圖片）

七仙羽師傅丨「蛇人」聰穎又夠淡定

七師傅續稱其實哪一年出生並非重點，總之生肖跟父母相合就可以，說到肖蛇者的個性，七師傅表示肖蛇人士非常聰慧、多計謀、行爲冷靜以及做事果敢。

蛇年出世的人不但聰明，原來處事也相對當機立斷，七師傅說：「蛇人，分析問題的能力好強，觀人能力也佳。他們通常表現出沉著冷靜，對任何事情都不發表太多意見，保留態度不和人爭，這種獨特的性格使他們在處理人際關係和複雜情境時會較為審慎及更有優勢。 在面對挑戰時，屬蛇的行動力強，他們的行事方式經過深思熟慮，並當機立斷。」

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七仙羽師傅丨化太歲的小錦囊

此外，蛇年BB一出世就犯太歲，容易撞倒丶跌倒丶腸胃不適以及感冒，而且BB經常哭，七師傅表示父母湊B會辛苦些，她說：

健康運程方面，蛇BB小病痛較多，特別是在春天和夏天身體會較差，至於父母緣方面，我建議父母應抽多點時間來陪伴孩子。

七師傅更親授為蛇B化太歲的小錦囊：

BB多穿黃色、咖啡色、藍色衣服

多使用雞、牛的飾物

多喝蘋果汁、香蕉飲料

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七仙羽師傅丨改名忌諱4個字根

至於改名方面，若想改一個旺蛇B的名字，七師傅建議：「最好改名要有以下部首，酉、牛、米、子、申、候等，也會旺屬蛇之人。」

當然改名亦有所禁忌，七師傅表示2025年名字犯太歲的有4個字根，點擊下圖即看詳情：

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七師傅更提醒蛇B父母：「有這些名字要小心，如果適逢又犯太歲，會加重嚴重性。或者叫阿虎、阿蛇、猴哥、阿豬、豬仔、豬女都犯太歲，都不好。」

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