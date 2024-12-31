電話騙案｜森美收到「吳君如」求救來電稱被賣到柬埔寨 急借錢返港開視像確認身份

【吳君如／森美／柬埔寨／電話騙案/KK園】騙徒手法層出不窮！森美日前收到「吳君如」的求助視像電話，接通後對方以帶有鄉音廣東話表示自己被賣去柬埔寨，急需$5000搭船返港，並提供戶口號碼後急掛線。森美坦言視像除口音外「都真係有6、7成似君如」，呼籲大罪要慎防詐騙。

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森美昨晚（29日）於Instagram分享一段「吳君如」的視像電話，內文開頭兩句已搞笑表示「君如，你喺柬埔寨邊度啊？使唔使搵人嚟救你？」只見影片開頭，森美接通電話後，「吳君如」出現於畫面，一開頭便表示：「喂！聽唔聽到…聽唔聽到！對，我係君如，我現在被導演賣咗去柬埔寨…」

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森美見狀追問：「邊個導演啊？拍KK園之戀啊？」「吳君如」未有理會，急急表示自己目前「可不要以借我五千塊，我就可以搭船返香港啦，我戶口已經發給你啦，幫幫忙幫幫忙，謝謝。」之後便匆匆掛線。

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電話騙案｜森美呼籲大眾慎防詐騙 網民笑稱：快啲救君如姐

森美於Instagram內文表示，如今電話騙案越來越多，加上「依家啲Deepfake都真係幾真，淨係睇樣都真係有機會認錯」，坦言影片中的「君如」除口音外「都真係有6、7成似君如㗎」，呼籲大眾要「醒目啲」預防這類型詐騙。

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影片一出，不少網民都認為影片極搞笑，紛紛回應指：「笑死！君如講普通話。」、「大哥，你唔係唔救君如姐呀？」，亦有網民懷疑森美接電話一刻可能已被盜走資料，勸他要小心。

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資料來源：Instagram@sammy903

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