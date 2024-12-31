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母乳庫｜母乳庫下周一起投入服務　料每年收約1000公升母乳約600名極早產嬰兒受惠【附申請表格】

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母乳庫下周一起投入服務。

【母乳庫 / 懷孕 / 嬰兒】醫院管理局設於兒童醫院的母乳庫將於下周一（2025年1月6日）投入服務。首階段服務會先招募捐贈者及接收母乳捐贈，預計於同年3月開展第二階段服務，向有臨床需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳，標誌着香港初生嬰兒醫療服務的里程碑。

母乳庫總監黃明沁說，母乳是嬰兒最理想的食物，能提供最完善的營養和健康發展所需，但部分極早產及患有危疾的初生嬰兒母親，因不同原因未能提供母乳作餵哺。母乳庫呼籲正在授乳的合資格母親，慷概捐出母乳給這些有需要的初生嬰兒，讓他們也可以得到母乳的呵護，獲得全面充足的營養以及建立健康保護屏障。

黃明沁補充，母乳有助早產和患病嬰兒預防感染，減少餵食不耐症及足以致命的併發症，如壞死性小腸結腸炎，並促進其長遠成長和發育。

母乳捐贈者必須正在授乳，而其嬰兒年齡須在一歲以下。有意成為捐贈者的母親可在香港母乳庫官方網頁提交表格（https://www31.ha.org.hk/hkch/SupportUs/HKBMB/HowToBecome）。

（政府新聞處圖片）

母乳庫｜盼每年收集約1000公升母乳

母乳庫或母乳餵哺診所的職員收妥登記後，會聯絡有意捐贈者出席面談、填寫評估問卷，以及接受驗血篩查。

符合資格的捐贈者在簽署母乳捐贈同意書後，醫護人員將提供捐贈詳情及提供合適的支援。母乳庫會安排合資格的物流承辦商上門收集母乳，並按照嚴謹程序將母乳運送到香港母乳庫進一步處理。捐贈者可以足不出戶完成整個大愛的捐贈程序，簡單方便。

為確保安全及品質，收集到的母乳會通過嚴謹的程序，包括巴士德消毒、微生物檢測、營養分析及嚴格溫度控制。經處理的捐贈母乳將供應至全港九間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予極早產及患有危疾的初生嬰兒。

母乳庫期望每年收集約1000公升母乳，讓450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。

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