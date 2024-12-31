一田優惠2025｜一田全線分店1日新年限定優惠　超市買滿$250即享9折

▲ 一田全線分店1日新年限定優惠，當中於超市單一發票購物淨值滿$250或以上，即享9折優惠。

【一田優惠2025/一田新年優惠】為慶祝一田34週年及新一年開始，全線一田於2025年1月1日推出1日限定優惠，生活百貨及超市同步激減，其中到一田超市以單一發票購物淨值滿$250或以上，即享9折優惠！

全線一田於2025年1月1日推出1日限定優惠，凡於生活百貨單一發票購物淨值滿$500或以上即享95折（指定專櫃及貨品除外）；而於超市單一發票購物淨值滿$250或以上即享9折優惠（指定專櫃及貨品除外），於每日一田更可以單一發票購物淨值滿$200或以上即享9折優惠（指定專櫃及貨品除外），多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

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一田優惠2025｜一田34週年慶限時折扣優惠詳情：

推廣日期： 2025年1月1日 推廣地點： 全線一田及每日一田 YATADAY (西沙GO PARK店除外) 推廣內容： 生活百貨：

單一發票購買任何貨品淨值滿$500或以上即享95折（指定專櫃及貨品除外） 超市： 單一發票購買任何貨品淨值滿$250或以上即享9折（指定專櫃及貨品除外）。 每日一田： 單一發票購買任何貨品淨值滿$200或以上即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

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一田優惠2025｜一田全線分店地址：

店鋪 地址 電話 全線一田 沙田店 沙田新城市廣場3期1-2樓 2694-1111 大埔店 大埔超級城B區1-2樓 3761-1388 荃灣店 荃灣廣場3-4樓 2803-9188 旺角店 MOKO 5樓 2192-2388 新蒲崗店 Mikiki LG 2350-8888 觀塘店 apm LG 3955-1818 將軍澳店 東港城2樓 3615-1838 葵芳店 葵芳新都會廣場4樓 3956-1000 屯門店 V city地下 2451-3988 元朗店 形點1期1樓 3705-5600 西環店 香港商業中心地下及1樓 2983-8336 北角店 北角匯2期B1 2192-2300 每日一田 YATADAY 天水圍店 天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下1號舖 3616-0489 NOVO WALK 店 屯門欣寶路8號1-2號店 3761-1315 SILICON LANE 店 大埔優景里63號SILICONLANE地下20-21號舖 3761-1316

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