一田優惠2025｜一田全線分店1日新年限定優惠 超市買滿$250即享9折
撰文： 王明芳
發布時間： 37 分鐘前
最後更新： 36 分鐘前
【一田優惠2025/一田新年優惠】為慶祝一田34週年及新一年開始，全線一田於2025年1月1日推出1日限定優惠，生活百貨及超市同步激減，其中到一田超市以單一發票購物淨值滿$250或以上，即享9折優惠！
全線一田於2025年1月1日推出1日限定優惠，凡於生活百貨單一發票購物淨值滿$500或以上即享95折（指定專櫃及貨品除外）；而於超市單一發票購物淨值滿$250或以上即享9折優惠（指定專櫃及貨品除外），於每日一田更可以單一發票購物淨值滿$200或以上即享9折優惠（指定專櫃及貨品除外），多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。
一田優惠2025｜一田34週年慶限時折扣優惠詳情：
|推廣日期：
|2025年1月1日
|推廣地點：
|全線一田及每日一田 YATADAY (西沙GO PARK店除外)
|推廣內容：
生活百貨：
超市：
每日一田：
最新影片推介：
一田優惠2025｜一田全線分店地址：
|店鋪
|地址
|電話
|全線一田
|沙田店
|沙田新城市廣場3期1-2樓
|2694-1111
|大埔店
|大埔超級城B區1-2樓
|3761-1388
|荃灣店
|荃灣廣場3-4樓
|2803-9188
|旺角店
|MOKO 5樓
|2192-2388
|新蒲崗店
|Mikiki LG
|2350-8888
|觀塘店
|apm LG
|3955-1818
|將軍澳店
|東港城2樓
|3615-1838
|葵芳店
|葵芳新都會廣場4樓
|3956-1000
|屯門店
|V city地下
|2451-3988
|元朗店
|形點1期1樓
|3705-5600
|西環店
|香港商業中心地下及1樓
|2983-8336
|北角店
|北角匯2期B1
|2192-2300
|每日一田 YATADAY
|天水圍店
|天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下1號舖
|3616-0489
|NOVO WALK 店
|屯門欣寶路8號1-2號店
|3761-1315
|SILICON LANE 店
|大埔優景里63號SILICONLANE地下20-21號舖
|3761-1316
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