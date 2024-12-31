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一田優惠2025｜一田全線分店1日新年限定優惠　超市買滿$250即享9折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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一田全線分店1日新年限定優惠，當中於超市單一發票購物淨值滿$250或以上，即享9折優惠。

【一田優惠2025/一田新年優惠】為慶祝一田34週年及新一年開始，全線一田於2025年1月1日推出1日限定優惠，生活百貨及超市同步激減，其中到一田超市以單一發票購物淨值滿$250或以上，即享9折優惠！

全線一田於2025年1月1日推出1日限定優惠，凡於生活百貨單一發票購物淨值滿$500或以上即享95折（指定專櫃及貨品除外）；而於超市單一發票購物淨值滿$250或以上即享9折優惠（指定專櫃及貨品除外），於每日一田更可以單一發票購物淨值滿$200或以上即享9折優惠（指定專櫃及貨品除外），多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

點擊圖片放大

一田優惠2025｜一田34週年慶限時折扣優惠詳情：

推廣日期：2025年1月1日
推廣地點：全線一田及每日一田 YATADAY (西沙GO PARK店除外)
推廣內容：

生活百貨：
單一發票購買任何貨品淨值滿$500或以上即享95折（指定專櫃及貨品除外）

超市：

  • 單一發票購買任何貨品淨值滿$250或以上即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

每日一田：

  • 單一發票購買任何貨品淨值滿$200或以上即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

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一田優惠2025｜一田全線分店地址：

店鋪地址電話
全線一田
沙田店沙田新城市廣場3期1-2樓2694-1111
大埔店大埔超級城B區1-2樓3761-1388
荃灣店荃灣廣場3-4樓2803-9188
旺角店MOKO 5樓2192-2388
新蒲崗店Mikiki LG2350-8888
觀塘店apm LG3955-1818
將軍澳店東港城2樓3615-1838
葵芳店葵芳新都會廣場4樓3956-1000
屯門店V city地下2451-3988
元朗店形點1期1樓3705-5600
西環店香港商業中心地下及1樓2983-8336
北角店北角匯2期B12192-2300
每日一田 YATADAY
天水圍店天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下1號舖3616-0489
NOVO WALK 店屯門欣寶路8號1-2號店3761-1315
SILICON LANE 店大埔優景里63號SILICONLANE地下20-21號舖3761-1316

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