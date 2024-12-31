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懷孕風險︱36歲婦婚後肥胖不孕　高血壓求醫驚揭已孕8個月 剖腹產子僅隔4小時

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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36歲婦婚後肥胖不孕　高血壓求醫驚揭已孕8個月 剖腹產子僅隔4小時

【減肥／多囊卵巢症／高血壓／妊娠毒血症／剖腹產】好驚險！近日，中國浙江省出現一宗離譜病例：一名36歲婦人婚後一年未能懷孕，被醫生勸告應先減肥，便擱置造人計劃；直至日前高血壓求醫，驚揭竟已孕8個月，患妊娠毒血症緊急剖腹產，前後過程僅歷時4小時。

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Healthy Life｜2個簡單動作 減走肥肚喃

據内地媒體報道，該名36歲婦人身高約1.6米，體重近187磅，平日愛吃甜食。她與丈夫結婚一年多，開始有懷孕計劃。但因婚後與丈夫吃遍各地美食，體型愈發肥胖，期間和丈夫不斷嘗試造人卻一直不成功，便諮詢試管嬰兒，結果確診「多囊卵巢綜合症」。醫生當時建議她應先減重，再來嘗試做試管嬰兒。

高血壓求醫驚揭懷孕8個月 患妊娠毒血症命危

由於要減肥，婦人的懷孕計劃便暫時擱置。但直至日前，她突然感到身體不適，出現雙側上肢麻痹、水腫等症狀，於是前往當地人民醫院腎臟內科住院治療。醫生檢查發現，婦人當時血壓高達190/110mmHg，且尿檢測出過量蛋白；醫生問診時，她又透露自己已經將近一年沒來月經。種種跡象顯示不妥，醫生立即為婦人安排超聲波檢查，結果發現她竟然已經懷孕8個月。

隨後，婦產科醫生進行會診後，判斷婦人患有「重度子癇前症」（妊娠毒血症），屬於情況危重的孕婦，隨時有生命危險。婦人被立即轉至婦產科，並於當日緊急剖腹產下一名男嬰。而婦人從發現自己懷孕到分娩，過程僅短短4小時。目前，婦人的血壓在產後調理下恢復正常，已携男嬰出院回家安心坐月。

每20名孕婦中有1名「中招」

針對妊娠毒血症，TOPick曾訪問婦產科專科醫生黃潔華。黃醫生指出，妊娠毒血症是一種嚴重的妊娠併發症，全球約2％至8％、香港有3%至5%的孕婦會患上，即大約每20名孕婦中就有1名受到影響。妊娠毒血症傳統的診斷是基於懷孕20週後孕婦出現的高血壓和蛋白尿，其中「妊娠高血壓」是指孕婦過去未有高血壓病史，卻因懷孕引起高血壓症狀：

若孕婦血壓為上壓高於140mmHg、下壓高於90mmHg，及相隔4小時後量度仍然沒下降，便能診斷為妊娠高血壓。更甚者，如上壓高達160mmHg、下壓高於 110mmHg，則是達到危險水平。

醫學界現普遍認為，妊娠毒血症成因主要是胎盤功能較差所致，令胎盤無法提供足夠的血液給胎兒；而胎盤會釋放一些因子，刺激孕婦全身發炎反應，最終引起全身多處器官損傷。黃醫生指出，有9類人是患妊娠毒血症高危一族：

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另外，黃醫生表示，孕期水腫亦是常見現象，提醒若突然出現水腫，甚至水腫脹至膝蓋或會陰位置，就屬於異常；短期內體重劇增，都可能是妊娠毒血症的症狀。而若一旦在驗血、尿液分析和超聲波等檢查中，出現血小板數量減少、肝腎指數上升症狀，都代表已經是嚴重的妊娠毒血症：

如果發生持續性嚴重高血壓（血壓高於160/110mmHg），主要症狀包括頭痛、視線模糊、胃痛和右上腹痛；突如其來的嚴重嘔吐、呼吸困難，應立即求醫。

妊娠毒血症嚴重可致母嬰雙亡

黃醫生表示，嚴重的妊娠毒血症，首先會因為胎盤功能變差，胎兒可能有生長遲緩、羊水過少問題，出現早產、胎盤剝離甚至胎死腹中的情況。至於孕婦，妊娠毒血症會增加出血性中風（爆血管）的機會，引發子癇（痙攣，俗稱發羊吊），令母嬰因缺氧而危及性命。生產時會增加大出血的機率，更會出現HELLP症候群，即溶血性貧血、肝功能上升和血小板不足，導致肝、腎、肺和心臟衰竭，甚至死亡。

黃醫生建議，高危孕婦可以考慮購置血壓計，每週量度2至3次血壓，觀察血壓是否正常，有助及早發現患上妊娠毒血症。

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