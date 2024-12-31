錢幣炒價︱超市找續港男收「男仔頭」1毫子　網民揭是英女王父親炒價達8千倍

▲ 港男到超市購物，收獲「男仔頭」一毫子。

【古董錢幣/1毫子/男仔頭】古董錢幣有不少收藏家收藏，但是否真的有價有市？有港男在網上發文及相片，指他在百佳超市購買19.9元薯片時，給20元紙幣後收銀找回1毫子，發現與平時用開的1毫子不一樣，有網民閱過照片後，留言給港男：「發達啦！」

最新影片：

港男在社交平台Threads上發文及相片，表示拿到1毫子時，感覺「點解咁大嚿嘅？」遂張照片放上網，有網民留言指這是有76年歷史的古董，在1948年發行，鑄上英女王父親佐治六世（King George VI）頭像，俗稱「男仔頭」舊版1毫子。

錢幣炒價︱二手買賣800元放售

帖文一出即被瘋傳，有識貨網民立即認出是舊1毫子，紛紛留言指樓主「發達喇」、「你執到寶啦，樓主」，又介紹該頭像是「英女王個老爹」。不過年輕的樓主似乎不識貨，留言反問「值錢嘅？」，網民笑言「值1毫子」，不過有人回應指舊幣有價有市，二手買賣平台有人以800元放售，即升值8,000倍。

錢幣炒價︱1948年發行1毫子俗稱「男仔頭」

港男拍下這個1毫硬幣的前後面，從照片所見，是1948年發行的1毫子，上面的頭像是英女王父親佐治六世（King George VI），因此俗稱為「男仔頭」。

港男亦拍下與現時通行的1毫子對比圖，舊1毫子的面積確實大許多。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有網民提議樓主「好嘢嚟，儲起佢」、「竟然仲收到男仔頭硬幣，很幸運呀，未必值好多錢，但你可以考慮當佢係lucky coin（幸運幣）」

有網民更即刻上二手平台找「男仔頭」炒價，發現有人以800港元放售，即升值8千倍，有人建議樓主弄走污跡，「用省銅膏洗靚佢，然後上carousel放賣。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】