大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽 $1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 21 分鐘前
最後更新： 18 分鐘前
【大家樂／$1奶茶／熱奶茶／著數優惠】大家樂推出新一輪會員優惠，包括$1熱奶茶、$6雞全翼等，用大家樂App加入登記成為Club 100會員，即可領取優惠券，每日都有不同優惠，即睇詳情！
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大家樂優惠｜$1熱奶茶
大家樂Club 100會員用App領取「粉C優惠券」，每日即享不同優惠，包括$1熱奶茶等等，即睇特價餐飲的供應日期及時段：
|供應日期及時段
|優惠
|12月3日至12月31日（午/晚市）
|$42 單拼燒味一人餐
|12月30日至1月3日（茶市）
|$6 雞全翼一隻（公眾假期除外）
|12月31日（早市）
|$5 湯粉（細碗）
|1月1日至1月2日（全日供應）
|$1 熱奶茶
|1月3日至1月4日（茶市）
|$10 西多士（半份）+ 熱咖啡 / 奶茶
|1月5日（晚市）
|晚市鐵板餐減$8
大家樂優惠｜領取優惠券
大家樂Club 100領取優惠券方法如下：
- 1. 開Club 100 3.0 APP
- 2. 㩒「粉C優惠券」
- 3. 揀優惠券同㩒「立即領取」
大家樂門市地址：【大家樂網站】
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