大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽　$1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼

▲ 大家樂最新6大優惠一覽，一連兩日有$1奶茶。

【大家樂／$1奶茶／熱奶茶／著數優惠】大家樂推出新一輪會員優惠，包括$1熱奶茶、$6雞全翼等，用大家樂App加入登記成為Club 100會員，即可領取優惠券，每日都有不同優惠，即睇詳情！

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大家樂優惠｜$1熱奶茶

大家樂Club 100會員用App領取「粉C優惠券」，每日即享不同優惠，包括$1熱奶茶等等，即睇特價餐飲的供應日期及時段：

供應日期及時段 優惠 12月3日至12月31日（午/晚市） $42 單拼燒味一人餐 12月30日至1月3日（茶市） $6 雞全翼一隻（公眾假期除外） 12月31日（早市） $5 湯粉（細碗） 1月1日至1月2日（全日供應） $1 熱奶茶 1月3日至1月4日（茶市） $10 西多士（半份）+ 熱咖啡 / 奶茶 1月5日（晚市） 晚市鐵板餐減$8

▲ 大家樂一連兩日有$1奶茶。

大家樂優惠｜領取優惠券

大家樂Club 100領取優惠券方法如下：

1. 開Club 100 3.0 APP

2. 㩒「粉C優惠券」

3. 揀優惠券同㩒「立即領取」

大家樂門市地址：【大家樂網站】

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