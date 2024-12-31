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牙科街症｜首日88個名額中籤者約三分二為長者　已提醒前線人員適應新措施免誤會

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發布時間： 1 小時前

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首日共686名市民完成登記服務。（陳靜儀攝）

衞生署牙科街症網上登記系統昨（30日）起投入服務，衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢今早（31日）在電台節目表示，首日共686名市民完成登記，其中約300多人是65歲或以上長者，形容整體運作暢順。

許美賢表示，市民昨日可以登記今日的3間牙科街症服務，包括粉嶺、荃灣和元朗的診所，共有88個名額。署方已在昨日中午12時前以短訊通知全部88名成功抽中的人士，今早可前往診所接受服務，暫時未接獲有登記混亂情況。

昨日在九龍城牙科診所，有長者嘗試請職員協助登記，但對方表示沒有提供相關服務，要求長者找區議員協助。許美賢回應指，所有預約登記只能提前一日進行，由於九龍城的診所只提供星期一和星期四的服務，所以職員未能協助巿民登記星期二的診症，重申是言語間有誤會，署方已提醒前線人員要適應新措施，避免誤會。 

許美賢又指，牙科街症屬緊急服務，呼籲非緊急市民，例如不太痛或只是牙有點鬆，考慮是否真的需要服務，將機會留給更有需要人士。

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