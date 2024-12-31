除夕交通安排2025｜一文睇清除夕交通安排　港鐵通宵行駛/跨境巴士加開班次

▲ 一文睇清除夕交通安排。（istock圖片）

【除夕倒數2025/除夕交通】除夕倒數夜，不少市民也會外出參與倒數活動，香港各交通都因應節日加強服務，大家毋須擔心無車回家！TOPick為大家整合了除夕夜的交通安排，即睇詳情！

除夕交通安排2025｜港鐵

港鐵宣佈，本地鐵路線及7條輕鐵路線，包括505、507、610、614P、615P、706及751，將在除夕夜通宵行駛，但不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站。另外，3條巴士線506、K51、K54，以及迪士尼線則會延長服務時間。

為方便內地旅客及配合羅湖口岸延長通關時間至凌晨2時，東鐵往返羅湖站延長服務，由金鐘開往羅湖方向的尾班車，將在凌晨12時56分開出，凌晨約1時46分抵達羅湖站。由羅湖站開往金鐘站的尾班車則會在凌晨2時30分開出，要留意，東鐵線往返落馬洲站不會延長服務。

另外，在12月20日至1月1日期間會於不同時段加密班次，港島線及南港島線於周末及假日大部份時間將加密至約3至4分鐘一班車；除夕夜由下午3時起會加密班次，3-5分鐘一班。

機場快綫也有特別安排：

1月1日：香港站首班車提前於早上05:30開出

1月1日：博覽館站尾班車延至翌日凌晨01:00開出

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除夕交通安排2025｜九巴

九巴於除夕夜將加強多條巴士路線服務，其中來往新田皇巴站的通宵路線N73和N276，會加開特別班次，接載市民和旅客前往新田運輸交匯處。

兩條通宵路線特別班次服務：

N73 上水站（彩園路） — 新田皇巴站：1月1日 凌晨1:30至凌晨6:00

N276 元朗形點II — 新田皇巴站：12月31日 晚上10:00至1月1日凌晨3:00

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龍運多條路線近日亦已加強班次服務來往機場及港珠澳大橋香港口岸，路線如下：

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除夕交通安排2025｜城巴

城巴於除夕後會提供巴士服務直達3個通宵運作的陸路口岸。城巴今年更增設來往屯門至深圳灣的通宵路線NB3，最密20分鐘一班，視人流情況加強服務。

另外，城巴亦在多個熱門煙花觀賞位置，增設14條除夕煙花匯演散場巴士路線，方便市民和旅客前程各區及多個口岸。同時，城巴開設特別路線976S連接港島至落馬洲新田皇巴站，並按照需求加強各條連接港珠澳大橋口岸的巴士服務。旅客可從油麻地、尖沙咀、旺角登上N50號線，或在港島銅鑼灣、灣仔、中環登上N969號線，並在屯門紅橋轉乘NB3號線，直達深圳灣口岸。

▲ 城巴於除夕後會提供巴士服務直達3個通宵運作的陸路口岸。（城巴Facebook圖片）

除此之外，城巴由即日起至2025年1月2日期間，會加開逾510個班次，包括機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及香園圍口岸。另外，由即日起2025年2月3日，城巴會加強NA路線服務，方便市民和旅客遊走香港各區。

以下為加強服務的NA路線：

NA21 港珠澳大橋香港口岸／機場往返旺角 途經車站：西洋菜南街、旺角街市



以下路線將於深宵及清晨時段加強服務：

NA10 鴨脷洲往返機場／港珠澳大橋香港口岸 經香港仔、華富、置富花園、薄扶林、西環

NA12 杏花邨往返機場／港珠澳大橋香港口岸 經小西灣、柴灣、筲箕灣、西灣河、太古、鰂魚涌、北角

NA29 將軍澳（寶琳）往返機場／港珠澳大橋香港口岸 經坑口、觀塘、九龍灣、鑽石山、黃大仙



除夕交通安排2025｜電車

電車將於除夕夜延長服務。

西行線尾班電車開出時間：

筲箕灣往上環（西港城）：凌晨12時30分

北角往石塘咀：晚上11時40分

銅鑼灣往堅尼地城：凌晨1時30分

東行線尾班電車開出時間：

上環（西港城）往筲箕灣：凌晨1時

石塘咀往北角：晚上10時50分

堅尼地城往銅鑼灣：凌晨1時30分

除夕交通安排2025｜天星小輪

為配合政府的特別交通及煙花倒數安排，天星小輪宣布，除夕夜不會延長服務，而來往尖沙咀及中環/灣仔服務將有以下調整：

由尖沙咀開出

往中環尾班船開出時間為晚上10時30分

往灣仔尾班船開出時間為晚上10時30分

由中環開出

往尖沙咀尾班船開出時間為晚上10時30分

由灣仔開出

往尖沙咀尾班船開出時間為晚上10時30分

除夕交通安排2025｜通宵跨境巴士

跨境巴士將新增凌晨時段往深圳灣口岸的巴士服務，亦會加強落馬洲／皇崗口岸的跨境巴士服務。

由灣仔、太子、油麻地及佐敦等出發的跨境巴士

來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）

佐敦至皇崗口岸的跨境巴士，將由除夕晚上約11時30分至翌日凌晨3時於西九龍站外的匯民道旅遊巴士上落客區增設臨時上客點

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