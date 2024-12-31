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手機爆炸丨手機放床頭充電突爆炸　夫婦慘被嚴重燒傷 【附6大手機充電指引】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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【手機充電/邊充邊用／充電安全】手機充電注意！越南有夫婦於睡前將手機放在床頭充電，豈料翌日一早手機竟突然爆炸，火勢更迅速漫延至兩人身上的棉被，致2人慘被嚴重燒傷。

最新影片:

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綜合外媒報導，越南當地1對夫婦早前睡覺時，床頭正在充電的手機突然爆炸，火勢更迅速漫延至兩人身上的棉被，2人送院後證嚴重燒傷。

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醫院在Facebook專頁發文指，該對夫婦臉部、雙手、左大腿外側、左腳和雙腳小腿嚴重燒傷，面積達10%至20%，四肢和面部皆包紮著紗布，甚至出現休克，幸兩人目前已情況穩定，轉至急症骨科接受治療，但預料需要較長時間復健。

院方因此提醒民眾不要邊用手機邊充電、充電時要遠離人和易燃物，發現手機充電時過熱應馬上停止，並閉上電源。另外，他們也提醒要用有品質保證的充電線，也切忌在手濕時捉摸正在充電的手機。不過，院方未透露傷者的手機型號及充電線品牌。

同場加映: 6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前曾建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

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