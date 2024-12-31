賭王四房｜何猷君穿99蚊T恤偕妻到UNIQLO掃平貨　被指身家一夜暴漲5億：我不拿家裡的錢

▲ 賭王四房公子何猷君雖然身家豐厚，但生活貼地！

【何猷君/奚夢瑤/賭王何鴻燊】29歲的何猷君自小是學霸，身為數學天才的他近年積極發展電競事業，他所持有的電競公司早前在美國掛牌上市，他亦成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人，有指身家更一夜暴漲5億，相當叻仔！雖然身為超級富豪，但他生活貼地，近日被捕獲身穿$99 T恤孖名模太太奚夢瑤到UNIQLO掃平貨！

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賭王四房何猷君｜揚言不靠父蔭：我不拿家裡的錢！

何猷君貴為已故賭王何鴻燊和四房梁安琪所生的兒子，是一輩子衣食無憂的貴公子，甚至可以每天吃喝玩樂，但他卻沒有這樣做，反而努力建立自己的事業，他還不止一次公開強調不想靠父蔭，更曾揚言：「我不拿家裡的錢！」並在婚前已跟名模太太奚夢瑤表明：「你不要以為我是有一張無限額度的卡的富二代，因為我說過我不拿家裡的錢，我不是這種人。我只能自己去做事，這幾年你要跟我一起，真的要去打拼，我真的要去創業」。

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賭王四房何猷君｜猷君夫婦曾被目擊到UNIQLO掃平貨

猷君亦坐言起行，近年積極發展電競事業，現時已是電競公司上市老闆，有指身家一夜暴漲5億，今年還成功入選《Forbes》2024年「China Forbes 30 Under 30」榜單中。不過猷君卻被多次發現私下衣著貼地，甚至穿平民品牌服飾，日前就有網民在社交網發文表示，曾目擊猷君夫婦去UNIQLO掃平貨：「曾經喺東京嘅UNIQLO撞過何猷君奚夢瑤兩公婆，見佢買左（咗）一大袋起碼廿條AIRism底褲，少有富二代成身上下都係著UNIQLO（Tshirt都係）應該真係與眾不同。」

賭王四房何猷君｜身穿$99T恤手挽紙袋

另一位網民隨即分享一張疑似是猷君與奚夢瑤背影的照片，見身高髮型都跟猷君吻合，這位疑似猷君手挽紙袋，身穿的黑色T恤正是來自UNIQLO的UT系列，衣服上印有《Toy Story》巴斯光年與索克天王的圖案，只需$99就買到，絕對是平民之選，網民都大表驚訝，紛紛表示不敢相信超級富豪會如此貼地。

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賭王四房何猷君｜獲網民讚超貼地

不過亦有網民指出，其實猷君並不是第一次被網民捕獲身穿UNIQLO平價T恤亮相，他衣著以舒適為主，並不會周身名牌，有人更突破盲腸留言：「真正的有錢人根本不需要滿身名牌產品，佢唔洗著到成身logo人地已經知佢係有錢人，佢嘅身價刻咗喺個樣度」、「有錢嘅人係鍾意買咩就買咩，鍾意UNIQLO就買UNIQLO，買嘢唔諗價錢」。

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賭王四房何猷君｜去旅行親身辦退稅慳錢

其實猷君今年初與家人去泰國旅行，打扮亦低調不招搖，更被網民發現他們一家在曼谷機場退稅櫃位排隊，親身辦理退稅慳錢，獲大批網民讚貼地，他亦因而有「超貼地富二代」的封號！

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