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酒店房租稅｜當局明起恢復徵收3%酒店房租稅　財庫局：與旅遊業界保持緊密溝通有信心順利推行

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發布時間： 32 分鐘前

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政府明年起恢復徵收酒店房間稅。（資料圖片）

政府明年起恢復徵收酒店房間稅，稅率維持3%，料每年可增加約11億元收入。財經事務及庫務局在社交平台表示，一直與旅遊業界保持緊密溝通，並做好一系列準備工作。

財庫局和稅務局與酒店及賓館業界和網上旅遊平台多次會面，向他們解釋徵收酒店房租稅的運作安排及解答問題。稅務局將在網站持續更新相關資料及常見問答、並已設立電話專線及在稅務中心設立專門服務台，為業界提供支援。

政府亦與酒店及賓館業界設立了溝通平台，以便就他們提出的問題和意見作出快速回應，並向酒店及賓館提供有關恢復徵收酒店房租稅的告示，方便他們向住客闡釋有關安排。

當局在機場和各邊境管制站透過電子告示向入境旅客介紹酒店房租稅，並已聯絡香港旅遊發展局、內地和海外香港經濟貿易辦事處、投資推廣署、駐港領事館、在港國際商會宣傳有關訊息。

稅務局將於明年第一季為酒店及賓館業界舉辦分享會，除了解他們在恢復徵收酒店房租稅初期的經驗外，亦會講解關於報稅及交稅的具體安排。

財庫局表示，感謝旅遊業界的支持和配合，有信心酒店房租稅可以順利推行。

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