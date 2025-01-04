酒樓附加費｜葵芳酒樓收4次「加一」費用　網民分析指無問題原因竟係...

▲ 葵芳酒樓收4次「加一」費用，網民分析指無問題原因竟係...

不少酒樓都會向食客收取全餐費用固定比例的「加一服務費」，然而，有人在Facebook「茶餐廳及美食」群組上傳圖片，指早前於茶樓用餐時，竟被收取4次「加一」費用，十分不解，惟網民因1細節分析並無問題。

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酒樓附加費｜收4次「加一」費用

網民上傳早前用餐單據，詢問網民「請問有冇人見過如此加一的方法」。據圖片可見，樓主一行8人於12月22日在酒樓用晚膳，點了8項餸菜及酒水，所有項目共計2,634.8元，加上附加費後全單共計2,898元。

▲ 食客上傳用餐單據，指酒樓收4次「加一」費用，十分不解。（取自Facebook「茶餐廳及美食」群組）

其中，單據下方費用引人注目，酒樓共收取4次附加費，分別是「廚部拆數（加一）」148元、「廚部拆數（加一）」48元、「海鮮拆數（加一）310元」及加一服務費263.5元。不過，同樣不尋常的金額還有「龍躉兩味」0元及「蟹肉蝦球伊面」20元。

有網民驟看收據後認為酒樓亂收費，表示「都幾離譜」、「即係加上加」、「亂咁加，當你水魚」、「即係釘上釘加釘」、「部分加一咗之後再加一？」。

▲ 網民猜測3項「拆數（加一）」為伊麵及龍躉2道菜的實際金額。（iStock）

酒樓附加費｜網民分析認為無問題

然而，不少網民就伊麵及龍躉的計費提出質疑，認為3項「加一」為上述2道菜的實際金額，亦或是食客要求的特殊做法無法正常計價，「龍躉兩味免費，伊麵廿蚊你唔講？會唔會係價錢落咗去呀？」、「3樣係個蟹肉蝦球伊麵、兩味嘅錢，只不過打咗喺下面同唔清晰，個伊麵有冇可能20蚊，兩味免費」、「應該係有啲特別要求或食物，電腦出唔到嗰啲項目，籠統寫法：拆數加一，我估下啫」。

有自稱行內人的網民解釋稱此舉是為計算酒樓各部門營業額，「其實係佢酒家會計部要計每日及每月各部門營業額，電腦字眼應該多數係收銀機公司set嘅，做客人方面總之自己計吓條總數再加一係啱就ok，唔洗理佢張單點拆數。(不過啲字眼及顯示方式係會令客人誤會)」。

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