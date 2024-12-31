飛機椅背大戰2.0｜港女挨後座位瞓覺遭指罵拍打椅背　傷心爆喊：呢個係我嘅權利

▲ 港女搭飛機挨後遭後座指罵拍打椅背，網民教1招瞬間抵制對方。

【外遊注意/飛機椅背大戰】繼早前國泰飛機椅背挨後大戰後，同類事件最近又再發生！究竟椅背靠後有多討厭？有網民教1絶招可KO前座乘客挨後。

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飛機椅背大戰｜椅背靠後惹罵戰

早前有一名內地女子因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦辱罵，稱她阻住二人睇電視而引發罵戰。同類事件最近又再次發生，社交平台Threads上有一名港女發文，指搭乘凌晨航班由聖彼得堡往杜拜期間，起飛後由於疲倦立即調低了椅背，準備休息。坐在她後排的乘客用餐時感到不便，無禮地要求她將椅背調高。

飛機椅背大戰｜事主表示︰呢個係我嘅權利！

事主明白空間有限，並在用餐期間調整了椅背，但在用餐結束後，她打算再次調低椅背以便繼續休息。事主稱調低前確保空姐已經收妥餐盤，遂問後坐可否調低椅背，對方說「可以，但最好唔好」，因為會阻礙他看電視，事主續說「呢個係我嘅權利嚟」，對方即惡言相向，她見狀即請空姐協助解決，並再三問空姐椅背可否調至最低，空姐表示即使不問對方也可以這樣做，隨後幫她調整椅背。

飛機椅背大戰｜事主受辱罵及滋擾

坐在後面的乘客及其朋友開始對她進行辱罵，甚至不斷拍打她的椅背，「令我瞓唔到之餘，撞到我條頸」。最終，她再次請求空姐的幫助，並感謝機組人員的及時介入，她隨後亦獲安排調到其他座位。

調整了座位後，事主仍感到不快，並認為整件事情非常荒謬。她表示，「無諗過喺《東張西望》睇過類似嘅事件，會發生喺自己身上」尤其對方也是香港人，讓她感到更加委屈。

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飛機椅背大戰｜網民反應兩極

調低椅背事件再次引爭議，網民反應兩極，有人批評事主自私：「你自己舒服，令到人哋好唔舒服！你瞓唔到人哋挨後令你睇唔到電視，頂住曬對腳你會點？」另一方面，亦有不少網民支持事主，認為她的做法並無不妥：「還有這不是公德心問題，如果不能靠後，椅子就不會這樣設計了。」還有網民指出，若認為座椅挨後有問題應向航空公司投訴，而非針對乘客。

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飛機椅背大戰｜網民分享1招瞬間抵制對方

根據外媒報導，一位抖音用戶@thelkshow近期分享了一個「飛機上小智慧」，以「不道德的生活訣竅」作為影片標題並教大家：「當你喺飛機上，遇到前座將椅背整個傾倒，冇留任何空間俾你，你可以將上面嘅冷氣開到最大，然後對準佢個頭。」

該影片發布後，網友們紛紛稱讚這招妙絶：「哪裡不道德！我覺得超合理！」、「真是好方法！這樣我可以有更多空間和空氣了」、「早點知道這個妙招咁好！我就不用超委屈，呈現被壓扁的姿勢了」。

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