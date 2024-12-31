麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應　緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】

▲ 市民由1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，即可購買楓糖班戟漢堡（McGriddles）套餐。

【麥當勞優惠/麥當勞新年優惠/全日McGriddles/全日早餐】每年1月1日到麥當勞歎全日早餐，已成為港人習慣。今年麥當勞送上新一年震撼驚喜，由1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，即可購買深受港人喜愛的楓糖班戟漢堡（McGriddles）套餐。同時，麥當勞App於1月2日起一連7日，亦會推出優惠，包括$10九件麥樂雞、$10呍呢嗱奶昔、$10兩個香芋批等。

最新影片推介：

麥當勞新年優惠｜1月1日全日供應早餐包括McGriddles

楓糖班戟漢堡（McGriddles）將加入全日早餐行列，連同珍寶套餐將於1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應，全港市民於除夕夜倒數狂歡後，或是翌日睡至中午，均可以到全線麥當勞餐廳品嚐到全日早餐！

▲ 麥當勞新年優惠2025｜由1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，即可購買深受港人喜愛的楓糖班戟漢堡（McGriddles）套餐。

同日，只於早餐時段供應的金黃香脆薯餅亦會全日供應，大家可按照個人喜好選擇套餐優惠價$36.5起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）、$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）或$37珍寶套餐（配薯餅及飲品），以麥當勞早餐陪您展開新一年！

麥當勞1月1日全日早餐 楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐 $36.5起 楓糖班戟豬柳漢堡套餐 $35 珍寶套餐（配薯餅及飲品）$37

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

麥當勞新年優惠｜一連七日新年優惠 $10有9件麥樂雞

除此之外，麥當勞App於1月2日起會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠：

1月2日 $10 九件麥樂雞（參考價︰$28.5起） 1月3日 $15 火腿扒芝士飽配中汽水 （參考價︰$33.5起） 1月4日 $10 呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價︰$17起） 1月5日 $10 香芋批兩個（參考價︰$23起） 1月6日 $20 脆香雞翼4件配中汽水（參考價︰$44起） 1月7日 $25 雙層魚柳飽配中汽水（參考價︰$48.5起） 1月8日 $20 脆辣雞腿飽配中汽水（參考價︰$43.5起）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多著數優惠：

麥當勞50周年︱50個地點與麥當勞叔叔打卡 1月1日請全民免費搭船中大獎食足1年巨無霸餐

麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡回歸 12.17起早餐時段供應/日本人氣歌手ano代言

百佳優惠｜百佳最新搶手價優惠$6.9起 廁紙/香米/即食麵/零食大減價【送$300優惠券】

超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價 Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39

除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」 留意以下呢個時間有得食！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】