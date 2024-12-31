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麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應　緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

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市民由1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，即可購買楓糖班戟漢堡（McGriddles）套餐。

【麥當勞優惠/麥當勞新年優惠/全日McGriddles/全日早餐】每年1月1日到麥當勞歎全日早餐，已成為港人習慣。今年麥當勞送上新一年震撼驚喜，由1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，即可購買深受港人喜愛的楓糖班戟漢堡（McGriddles）套餐。同時，麥當勞App於1月2日起一連7日，亦會推出優惠，包括$10九件麥樂雞、$10呍呢嗱奶昔、$10兩個香芋批等。

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蔡繼有小一入學｜保良局蔡繼有校園導賞　國際化辦學模式躍身熱門IB校

麥當勞新年優惠1月1日全日供應早餐包括McGriddles

楓糖班戟漢堡（McGriddles）將加入全日早餐行列，連同珍寶套餐將於1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應，全港市民於除夕夜倒數狂歡後，或是翌日睡至中午，均可以到全線麥當勞餐廳品嚐到全日早餐！

麥當勞新年優惠2025｜由1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，即可購買深受港人喜愛的楓糖班戟漢堡（McGriddles）套餐。

同日，只於早餐時段供應的金黃香脆薯餅亦會全日供應，大家可按照個人喜好選擇套餐優惠價$36.5起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）、$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）或$37珍寶套餐（配薯餅及飲品），以麥當勞早餐陪您展開新一年！

麥當勞1月1日全日早餐
楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐 $36.5起
楓糖班戟豬柳漢堡套餐 $35
珍寶套餐（配薯餅及飲品）$37
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麥當勞新年優惠｜一連七日新年優惠 $10有9件麥樂雞

除此之外，麥當勞App於1月2日起會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠：

1月2日$10 九件麥樂雞（參考價︰$28.5起）
1月3日$15 火腿扒芝士飽配中汽水 （參考價︰$33.5起）
1月4日$10 呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價︰$17起）
1月5日$10 香芋批兩個（參考價︰$23起）
1月6日$20 脆香雞翼4件配中汽水（參考價︰$44起）
1月7日$25 雙層魚柳飽配中汽水（參考價︰$48.5起）
1月8日$20 脆辣雞腿飽配中汽水（參考價︰$43.5起）
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更多著數優惠：

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