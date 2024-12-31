創傷後遺症｜27歲電視台前美女主播患PTSD　1個月暴瘦11磅　休養1年復出近況曝光【附創傷後壓力症7大成因】

【創傷後壓力症候群／渡邊渚／PTSD】27歲日本美女主播1年多前突然宣布退出幕前，患上創傷後壓力症（PTSD）。過去1年她與病魔奮鬥，病重時曾一度暴瘦，甚至想過自尋短見。

最新影片：

創傷後遺症｜足不出戶不吃不喝 一個月暴瘦11磅

綜合日媒報道，渡邊渚去年6月發生突發性糾紛，事發後她一直被那種情緒糾纏，確診患創傷後壓力症候群（簡稱PTSD）。她坦言，每當想起「當時的天氣、車站、氣味、食物」，就會觸發她的驚恐症發作。她亦深受PTSD的自律神經失調症狀影響，就連細微的聲音也會讓她害怕。

為了躲避造成創傷的食材，我沒辦法去超市，也沒辦法好好吃飯，1個月體重掉了5公斤。

▲ 渡邊渚病重時無法出門，不吃不喝一個月暴瘦5公斤。（IG@watanabenagisa）

渡邊渚2020年入富士電視台任職女主播，在去年7月無預警宣布停工休養，於8月宣布辭職，直到10月在Instagram發文公開自己患病，她在帖文中指自己「失去了很多東西」，她原本熱愛電視台主播工作，正當事業準備更上一層樓時遭遇了該事件，甚至「連路都不會走」，「有很多事情已經無法再做」。她承認一度絕望到曾經想過自尋短見，反覆問自己：

我這麼努力到現在到底是為了甚麼，我想放棄現在的生活。

創傷後遺症｜曾失去生活的動力和目標 反問自己生存的意義

病情最嚴重的時候，渡邊渚幾乎每天都有不健康的想法，「如果我死了會更好」、「我為甚麼要活著？」，每天都在掙扎求存，但精神上的痛苦和恐懼一直難以擺脫，最終在醫生建議下全面停工接受治療。剛開始出現PTSD時，她很難面對那件事，治療也沒有進展，直到現在仍不時會想起。有病發至今已經是1年多，她不斷輪迴在閃回、逃避、分離、過度警覺和恐慌發作，形容生活艱難，「身心都支離破碎」。但她沒有放棄，直言「不甘心被那些人造成PTSD而毀掉自己的人生」，所以努力振作起來，重回事發地點和接受治療。

起初，我的生活目標是讓我的朋友來看我。就算只是一公分的湯，我也能喝下去，還能活下去。辦完手續後，我步行5分鐘到便利商店，距離我家步行1分鐘。我的目標是一點一點地改善這一點，我的下一個目標是能夠在外面吃飯。

創傷後遺症｜花1年多時間重獲新生 珍惜平凡的幸福

渡邊渚由一開始與社會隔絕足不出戶，哪怕是身邊一些細微的聲音或物件，都會觸發她驚恐症發作，嚴重時期甚至「無法進入超市購物」。到後來她積極接受治療，重拾正常人生活，終於在今年10月她再次發文宣布完成治療，足足花了1年4個月的時間「重生」。她形容患病的過程讓她失去了很多自己喜歡的事情，但她特別感激在她狀態最差，感覺特別孤獨之際，身邊仍有很多愛她的人一直支持她、鼓勵她，無條件的陪伴猶如將她「從深淵中拯救出來」。在康復的過程，她獲得很多力量，讓她克服病魔變得堅強，亦特別珍惜這些「平凡的幸福」：

在過去的1年4個月裡，我被迫放棄瞭如果沒有發生任何事情都會正常生活的日常生活，我可能比同齡人多走了一些彎路，但因為我走了彎路，我能夠看到這個世界。

渡邊渚在帖文中亦宣布復出轉做網紅，除了自行接廣告，目前主要工作以企業宣傳為主。根據知情人士透露，渡邊渚目前年收入達1000萬日圓（約50萬港元），與任職主播時的收入相約。她最近亦宣布出版散文寫真集，希望能幫助與她一樣苦於身心疾病的患者。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

創傷後遺症｜或於事發後6個月內出現

據本港青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

1. 出現回閃及夢魘

不斷發生回閃（flashback）及以為自己仍然活在創傷事件中。這種情況均可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生。真實程度令你以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚。即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 處於戒備狀態

長期處於戒備狀態，從而避開危機。同時亦會感到不能放鬆，過度戒備；亦會經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到你容易惱怒及過度焦慮。

3. 逃避及變得感情麻木

創傷事件於腦海內不斷的重溫令你感到極度不安，因此你會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌。你會不斷埋首於工作，或專注於自己的嗜好，例如玩填字遊戲或堆砌拼圖。你亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。你亦可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒了一樣，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣。你會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

創傷後壓力症7大風險因素

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：

【生命鬥士】抗癌7年流鼻血不止患創傷後遺症 歌手李明蔚感激父母陪伴走過抗病路

【走出低谷】丈夫命喪奪命車禍 3孩媽媽失家庭支柱罹患創傷後遺症

【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲 死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5