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高官任命｜陳子達提維護國安、深化便利營商等5工作重點　全方位堵截太空油及私煙流入香港

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發布時間： 2 小時前

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（海關FB截圖）

陳子達今日（31日）獲任命為海關關長，他下午晤傳媒時表示十分榮幸獲行政長官的信任和提名，並感謝前關長鄧以海、何佩珊及一眾前輩的栽培和提攜，未來工作任重道遠，將確盡職守、勤勉工作、不辱使命、不負眾托，帶領團隊應接各種挑戰。

陳子達表示，上任後有5個主要工作方面，包括提升執法效能。他提到，海關一直打擊販毒走私等違法活動，將帶領團隊在維護國家、國土、社會及經濟安全擔起重要使命，穩守國家南大門；並著力保障消費者權益及知識產權。

就打擊太空油，陳指特區政府期望明年第一季立法，將俗稱太空油的毒品依托咪酯，列為危險藥物，海關會在海、陸、空全方位堵截太空油流入香港。在打擊私煙方面，海關正積極就完稅煙標籤制度，進行顧問研究，實施後有望徹底杜絕白牌煙在市場上出現。

海關亦在口岸加強堵截旅客攜帶超額免稅煙，今年截止現時共偵破約1.9萬宗案件，較去年同期多一倍。陳又指，將聚焦資源打擊私煙走私集團，「做大案、打大鱷」，截斷其資金來源，堵截私煙流入香港。

陳子達指，海關注重促進便利商貿和通關，會帶領海關積極深化各項便利營商的措施，包括優化通關程序，拓展跨境一鎖應用，和積極推展香港認可經濟營運商計劃等。

貨物清關方面，要做到放得開、通得快，推動香港在粵港澳大灣區物流鏈擔當關鍵角色，持續發揮香港在物流樞紐優勢。

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