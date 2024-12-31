影后余香凝︱余香凝回顧2024年疑揭曾歷小產　Jennifer：一位小天使來了然後又走了

▲ 影后余香凝自揭曾歷小產。

【余香凝 / 影后 / 小產】現年31歲余香凝（Jennifer）在2024年憑《白日之下》獲第42屆香港電影金像獎最佳女主角封影后，事業得意之餘，在2020年11月與金融才俊結婚，同年12月25日宣布懷孕，翌年誕下女兒Clare，在2023年9月16日湊夠一個「好」字誕下兒子。

一切都似乎十分非滿，可是原來余香凝在今年疑經歷小產之痛。在2024年將完結的今日（12月31日），她於IG發文，回望自己在今年的經歷稱：「一位小天使來了然後又走了」。

金像影后丨余香凝凝面對抨擊努力做好本分 Jennifer欣賞丈夫老實不花巧

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影后余香凝︱小天使來然後又走

原來影后余香凝每年年尾都會與一班朋友到彭秀慧家聚會，每年都會交換禮物，由去年開始，她們要寫多一封「給你的信」。她在IG上載一條片在讀信的短片，同時寫道：

2024已經到最後一天了

又是很多挑戰和機會的一年

得到很多同時也失去了很多 一位小天使來了然後又走了

婆婆也離開了

在對生命充滿疑問的時候

遇上了「麻甩媽咪」 一劇

彷彿上天對我一個解答

也許很多事情我們也預計不了

就好好生活，好好珍惜眼前人

好好感受心跳、呼吸、醒來可以行動自如、可以笑，可以哭的寶貴 這年得到的也很多

感謝2024年每一位給予過我一個肯定和機會的人

還未最好可以更好

2025年我會繼續努力

希望可以在演員的崗位上好好做好每一個劇本角色 跟如果在2024年過得太好的你說聲「辛苦了，你好叻！」

2025年一切會更好的，繼續好好活在當下

在今年7月4日凌晨，余香凝曾在社交平台上載與外婆的合照，並以「婆婆 永遠懷念你」為題發文悼念，不過沒之前透露在今年經歷小產。

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