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凍齡媽媽｜劉亦菲與65歲媽媽合照凍齡如姊妹　曾自嘲「全家最醜」　仙女基因全網盛讚：玫瑰本人

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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曾自嘲「全家最醜」，劉亦菲曬與65歲媽媽合照凍齡如姊妹，仙女基因全網盛讚：玫瑰本人。

【劉亦菲/劉亦菲媽媽/玫瑰的故事】37歲内地女星「神仙姐姐」劉亦菲，近日在社交平台分享朝聖哈爾濱冰雪世界「冰封黃玫瑰」的照片，當中她與65歲凍齡母親的合照更掀起熱議，網民紛紛大讚兩人如同姊妹。

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凍齡媽媽｜劉亦菲與媽媽合照被讚如姊妹

憑出眾的樣貌及不凡的氣質被稱為「神仙姐姐」的劉亦菲，今年更憑電視劇《玫瑰的故事》掀起熱潮，將女主角「黃亦玫」演得活靈活現的她，被網友封為「黃玫瑰」。

18日時她曾在微博透露想前往哈爾濱冰雪世界，朝聖以黃玫瑰為設計概念的「冰封黃玫瑰」。日前她再在微博發文，分享前往哈爾濱欣賞冰封黃玫瑰的美照，照片中的她身穿黑色毛毛長褸，配黑色短皮褲及長靴，露出纖幼白滑的美腿，再配上一個毛毛耳罩，惹人注目。

此外，劉亦菲更曬出母女合照，身穿淺啡色大褸的劉母，無論外貌、皮膚或身材都維持得非常好，更被網民大讚兩母女如同姊妹：「媽媽狀態也太好了吧！」、「劉亦菲媽媽的狀態，讓我看到了劉亦菲以後的狀態。」、「劉亦菲的媽媽真的很漂亮，仙女果然是有基因的」。

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劉亦菲曾自嘲是「全家最醜」，其家族專出美女，外婆、媽媽劉曉莉和阿姨都顏值超高。對於劉亦菲公開和媽媽的最新合照，有網民更認為劉亦菲媽媽那張照片神似劉詩詩，還有人笑指：「難怪劉亦菲曾說自己是全家最醜。」

凍齡媽媽｜劉媽媽被譽為現實版「黃亦玫」

劉亦菲的媽媽劉曉莉出身富裕家族，自小醉心於舞蹈事業，曾是武漢歌劇院的舞蹈演員，甚至出演過荷里活電影《功夫之王》中的王母娘娘。由於基因良好，加上從事自己喜歡的舞蹈事業，劉媽媽被網民譽為現實版的「黃亦玫」，即是《玫瑰的故事》裡面的女主角。

不過劉曉莉生下劉亦菲幾天後，沒坐完月便毅然重回舞台。可惜她兩次婚姻都以失敗告終，為了照顧女兒至今仍沒再結婚，一直跟在劉亦菲身邊做經理人。

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凍齡媽媽｜劉亦菲中學時已是校花

至於劉亦菲，她10歲以前在武漢長大，15歲在美國讀完高中，年僅16歲便出道成為演員。她數年間先後憑金庸武俠改編劇集《天龍八部》及《神鵰俠侶》爆紅。

此後，劉亦菲更已打入荷里活，除與媽媽、李連杰、成龍及李冰冰合演《功夫之王》外，亦曾參演士尼真人版《花木蘭》的電影演出。今年她僅推出一部主演作品，憑劇集《玫瑰的故事》再度掀起話題。

從小靚到大的劉亦菲，近日亦有網民貼出其1999年的照片，當時她在紐約讀中學，力證她當年已是班花、亦是校花。

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