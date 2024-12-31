儲錢大法｜簡易365日儲蓄法擺脫月光族　每日多儲$1無痛存$6.6萬

▲ 簡易365日儲蓄法擺脫月光族，每日多儲$1無痛存6.6萬！

【儲蓄/儲錢/儲錢方法/理財/親子理財】新一年來臨！是時候開始新年儲蓄大計！父母如果不想「長期糧尾」，又想做好身教培養小朋友儲蓄習慣，可以參考坊間愈來愈盛行的「365日儲錢法」，台灣則叫「日增儲錢法」。由1月1日的1元開始，每日只需增加1元，365日後可儲到高達6.6萬元，夠晒一家人去旅行，方法簡單易記，馬上實行啦！

儲蓄方法｜1. 365日儲錢法

這個一年365日的儲錢法，由第1日儲1元，第2日儲2元，第3日儲3元，如此類推，直到第365日就要儲365元，一年便會累積多達66,795元。不過，有網民認為去到年尾頗吃力，因每月要儲1萬多元，所以有網民建議前段微調儲多些，減輕年底的儲錢負擔。

▲ 365日儲錢法。（TOPick製圖）

儲蓄方法｜2. 365日儲錢法（減半版）

如果打工仔有經濟壓力，可以把上述儲錢法的金額減半。即每天多儲5毫，第1日儲5毫，第2日儲1元，第3日儲1.5元，直到第365日便儲182.5元，一年也累積到33,397.5元，金額也不少！

儲蓄方法｜3. 52周儲錢法

美國亦流行一種「52周儲錢法」，即一年分為52周，首周儲10元，第2周儲20元，如此類推，到年底第52周儲520元，一年可儲13,780元，也不失為一個無甚壓力的儲錢法。

如果想加碼，可以提升每周的儲蓄額，例如每周增加50元，即首周儲50元，第2周儲100元，直到第52周儲2,600元，一年便有多達68,900元！

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4.「散紙」儲錢法

想零壓力儲錢，其實還有一招最簡單的「散紙」儲蓄法，只需每日把用剩的零錢放入錢罌，假設每日有5元，一年累積都有1,825元，足夠搶平機票！當然這視乎大家每天剩幾多散紙了。

▲ 33歲的日本理財達人靠6個生活小秘笈狂儲1500萬港元。

儲蓄理財｜33歲理財達人擁千萬資產 靠6招輕鬆儲蓄：關鍵不在薪金多寡

日本知名理財專家午堂登紀雄早前就著書《33歲擁有3億日圓的賺錢術》和《打造有錢腦：年收入激增30倍的秘密》，分享自己儲蓄的秘笈，直言存不了錢的關鍵不在於薪金的多寡，而是能否有效守財，他個人靠6招，在33歲時已存下3億日圓（即約1,500萬港元）。

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▲ 有錢人致富有公式可以跟？

有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事

美國作家托馬斯·科里(Thomas C. Corley)花了5年時間研究了233位自力更生的百萬美元富翁以及128位窮人的日常習慣，發現一個人的日常習慣會透露出這個人在生活中能否獲得成功。

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