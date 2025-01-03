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旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客　開閂車窗後爆粗惹爭議

社會

撰文： 王月明

發布時間： 17 分鐘前

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港女東京巴士大戰日本乘客，開閂車窗後爆粗惹爭議。

香港氣溫常年保持在零度以上，屋內鮮少設有暖氣裝置，溫度較低時，港人習慣於增添厚衣物保暖。

然而，有人在Facebook「HK Express香港快運及旅行資訊」群組發帖，指早前在日本旅行時，乘搭巴士遇後排港女與日本乘客就是否開車窗發生爭執，一方認為車內暖氣過熱，一方認為開窗太冷，幾番糾纏後港女竟爆粗罵人。

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旅日港女｜因開車窗起爭執爆粗

據樓主描述，事發當日東京氣溫約13度，巴士車內開有暖氣，相信因戶外氣溫較低，港女乘客穿著較厚，乘搭巴士時感到溫度過高遂打開車窗透氣，但不久後車窗被後排日本乘客觀賞，港女再次打開車窗，怎料「瞬間又被關掉」。於是港女便爆粗謾罵日本乘客，樓主形容「現喺後面不斷講好X熱，你老X」。

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樓主附圖片解釋稱，當時港女坐在其後排靠窗位（圖中標記「HK」），港女作為後排即是日本乘客的位置（圖中標記「JP」），惟標紅處為是打開車窗的入風口，若將其打開，樓主形容「根本一開窗吹死後面那個（日本乘客）」。

旅日港女｜網民反應兩極：自私？vs唔舒服？

此事引起網民熱議，不少人批評港女行為自私，令其他乘客受凍，「熱就除衫啦！」、「唔好搞人哋啲窗啦，其實東京冬天周圍都係暖氣，你熱就除衫，咁人哋覺得凍你熱就開窗吹到人，又自私咗啲」、「去人哋地方只有學適應，唔係要人就你而改變生活」。

不過哦，亦有網民認為車內長時間不開窗通風，十分悶熱，遂理解港女做法，「暖氣嘅熱唔係除衫就得，係好焗，要新鮮空氣」、「有時係因為焗，如果你試過焗到好似唔夠氧氣，開始頭痛想嘔，你就會明」、「日本不少酒店冬天時只有暖氣，但焗到死，每每要開窗先得」。

建議冬季旅日遊客可以身著薄衫配羽絨服。（www.visit-gunm.jp官網圖片）

旅日港女｜冬季日本旅遊穿著建議

有網民認為此事因兩地文化及生活習慣差異所致，「香港人係唔慣室內熱室外凍」、「不同習慣，人家冰冷地方習慣了，也可以說是文化衝突」，遂建議計劃冬季旅日的網民可以在厚外套裡穿一件較薄的長袖或T恤，以便在溫暖的室內可以活動，「T恤加羽絨啦」、「冬天去日本，一定要著方便除嘅衫」、「怕熱唔好著HEATTECH或者羊毛內衣，著發熱背心可能會更適合」。

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