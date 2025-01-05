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健康危機丨26歲女卵巢老如40歲　醫生揭3大原因肇禍

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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【卵巢癌/卵巢癌症狀/尿頻】作息不良，小心卵巢早衰！台灣有一名26歲女子卵巢被發現有早衰情況，醫生經查問下，懷疑與女子生活上有3大不良習慣有關，更警告若果長期置若罔聞，無異於慢性自殺。

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Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

卵巢早衰

台灣婦產科醫生詹景全於《健康晚點名》的節目中分享了該個案，指該名26歲女病患卵巢老如40歲，可能與3大原因有關，包括身材肥胖、愛捱夜，以及常處於高壓環境。他指該名女病患的卵巢功能AMH 經檢查後，更是低於1，宛如喪失正常功能。因此，建議女病患日後要多注意飲食運動及作息，不要再以亂食東西的方法去排解壓力。

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年輕卵巢癌

除此之外，詹景全又分享了另一個年輕女患者患卵巢癌案例，指尿頻其實是卵巢癌的一大先兆，而該名年輕女患者之所以長期尿頻，其實是因為卵巢腫瘤的異常腫大壓迫到膀胱所致。

卵巢癌3大警號

詹景全指卵巢癌初期症狀儘管並不明顯，除了尿頻之外，由於卵巢位置與腸胃系統緊密相連，因此卵巢一旦病變，可能會壓迫到腸胃，導致腹脹、噁心等症狀。除此之外，由於卵巢和脊椎的神經相連，當卵巢出現病變時，疼痛信號會被傳遞至腰部，導致有背痛感。

詹景全又指頻尿頻和尿失禁的感覺，常常與泌尿道感染或膀胱問題混淆，因此建議，當這些症狀持續或加劇，且伴隨不適感時，患者便應該考慮進一步檢查。

卵巢抗早衰

營養師高敏敏在Facebook專頁發文，表示現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。她因此分享5大卵巢抗衰老必吃營養素：

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婦科疾病｜卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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婦科疾病｜卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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