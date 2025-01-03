如願以償｜失胎媽媽連續流產23次　時隔18年再添B女　做1事竟成功保胎？【附流產孕婦調理貼士】

【失胎／流產／懷孕／小產】流產1次對於媽媽來說已經是一個重大創傷，更何況是流產23次？愛爾蘭一名媽媽18年內流產23次，最終卻「因疫得福」，新冠疫情過後竟懷上第24胎，終於順利生B！

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失而復得｜順產第一胎後 18年失胎23次

綜合外媒報道，愛爾蘭一名36歲媽媽Georgina O'Shea，在18年間經歷23次流產。她與丈夫Ken在2004年在一次除夕聚會上結識。兩人日久生情，互生情愫，終於結婚生下兒子Leon。當年順利懷上第一胎，兩人計劃2年後再生育，希望能夠有2個差不多年紀的子女。

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2年後，Georgina順利懷孕，她以為會如首次懷孕般順利，沒想到幾周後開始流血，突如其來的狀況殺她一個措手不及，連忙到醫院檢查。經過醫生檢查後，證實已經流產。當時她心碎又害怕，但夫婦倆決定繼續嘗試，沒想到同樣情況接二連三地發生。

每次懷孕時，我都會感到悲傷，因為我知道哪天也會失去這個孩子。

失而復得｜接種新冠疫苗後順產女兒

過去18年，Georgina一共流產23次，甚至有一次更出現宮外孕，需要將一邊輸卵管切除，大大降低懷孕的機會。直到前幾年，她接種了新冠疫苗後，奇蹟就發生了：她又再次懷孕。她本以為這次懷孕與過往失敗的經歷一樣「見紅」，沒想到產檢顯示胎兒健康成長，並聽到輕微的胎心，讓兩人感動不已。

我已經很多年沒聽過這樣的聲音，真是太不可思議了。

Georgina懷孕時期小心翼翼，到了第23周時，開始有信心可以順產胎兒。她坦言，臨盤在即約30周時，她對於流產的恐懼又再次襲來，又再次出現，擔心問題再次出現，坦言沒法接受再次失去的感覺。幸好，女兒Rylee順利出世：

當我把她抱在懷裡時，簡直不敢相信，奇蹟其實就在這裡！

陰道出血｜懷孕期間出血的5大常見成因

中醫婦科博士高鎮濤在Instagram專頁「蘇安莎中醫診所」指出，如果孕婦在懷孕首20周內陰道出血（俗稱流啡），伴隨嚴重腰痠、小腹持續疼痛、下腹下墜感，就有機會是先兆性流產。他列舉懷孕期間出血的5大常見成因：

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1. 胚胎著床出血

通常在懷孕第1-2周，會有粉紅色少量出血，屬正常症狀，幾天就會停止。



2. 先兆性流產

先兆性流產，通常是指懷孕20周內發生的陰道出血，有25%機率出現。



3. 不正常受孕

子宮外孕、葡萄胎等，均會形成出血，需要做手術停止懷孕。



4.子宮頸病變

子宮頸糜爛、子宮頸息肉、子宮肌瘤、子宮頸癌等均可造成懷孕期間出血，需要視病情來診斷是否可以繼續懷孕。



5.流產

出血量大（類似月經量）、伴隨著腹部疼痛，甚或會排出部分胚胎組織塊。一般女性在懷孕初期流產機率為20%，而高齡產婦風險更高。

流產調理｜4類人易出現流產先兆

高博士又提醒，先兆性流產的症狀除陰道出血，還包括下腹疼痛及腰背痠痛。他指出嚴重的腹痛可能是胚胎停止發育或子宮收縮的訊號，至於腰背痠痛可能是因盆腔部分異常而造成，提醒女士若果陰道出血伴隨下腹痛的話，必須及早就診，「治療及時不一定會流產」。

高博士指出有4類人士容易出現流產先兆︰包括35歲或以上才 第一次懷孕的高齡產婦；曾經流產；患有高血壓、糖尿病、甲狀腺疾病等慢性疾病；以及有吸煙、喝酒、過度疲勞等生活習慣者 。

流產調理｜流產後5個調理階段

註冊中醫師區悅兒在「蘇安莎中醫診所 - 現代化中醫醫療」Facebook專頁分享，指流產後的調理十分重要，可透過中醫治療幫助排清組織、加快術後恢復，有助再次懷孕。她又分享流產後有5個主要調理階段，而一般會以中藥為主。

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