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少女回憶｜靚媽自爆中學時代跟體育老師玩曖昧　賴慰玲最終發現被騙狠斬「師生戀」

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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38歲的賴慰玲早前大爆中學時代搞「師生戀」。

【賴慰玲/中學母校/星級媽媽】育有一子的賴慰玲去年8月宣布再度懷孕，這位孕媽媽向來直率敢言，由於近日有其新劇播映，令賴慰玲早前於商台節目《公子會》中的訪問再度成為話題，節目中的她竟爆出中學時代的戀事。

於沙田長大的賴慰玲中學就讀青年會書院，她自揭讀中六那年，跟體育老師兼訓導主任玩曖昧，上PE堂期間二人不時聊天，下課後又互送朱古力。

賴慰玲憶述阿sir著她往簿櫃拿東西，原來阿sir靜悄悄將一盒朱古力置於櫃內，借意送給賴慰玲，阿sir這招成功令她冧爆。

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賴慰玲少女回憶｜「撞橋」師生戀電影

此外，二人的曖昧行為竟跟師生戀電影《男人40》「撞橋」，賴慰玲自爆當年跟阿Sir協定每次買完汽水後，都會將1蚊藏於汽水機頂，待存夠便可以一齊買，森美即說：「阿sir做到嘢噃，直情心甜」

當問到如何知道已儲夠錢，賴慰玲則說：「佢就會message我：『你今晚要罰留堂。』」，森美跟幾位男主持聽罷大感嘩然，森美更笑說：「好鍾意，好鍾意，我要教中學！」

賴慰玲續說跟體育阿sir曖昧到中七，惟這段「師生戀」最終也是無疾而終，她解釋：「佢嗰時同我傾偈，佢話識咗個女仔想發展，然後呢，我好深刻我第一次聽呢句說話：『同你一齊嗰個又未必係你最愛嘅』，佢講咗呢句我就知佢係玩嘢，因為佢想用呢句話氹我。」

賴慰玲快將分娩啦！（取自instagram）

賴慰玲學歷｜升讀演藝表演系奪獎學金

現年38歲的賴慰玲中學時代已加入劇社，中五那年獲演藝學院表演系取錄，惟由於想升讀新聞系，當年她選擇放棄演藝學院的機會。

惟兩年後高考成績不如理想，未能進入心儀學系，賴慰玲最終入讀香港演藝學院表演系藝術榮譽學士課程，在學期間更獲取獎學金，2011年畢業後成為舞合劇演員及電台節目主持，及後加入TVB當演員。

最新影片：

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賴慰玲育兒｜主張自由發展拒做虎媽

另外，2017年賴慰玲與拍拖多年的舞台劇演員梁子峰結婚，同年12月誕下兒子Marat，賴慰玲拒絕做「虎媽」，一家人選擇區於郊區，絕不會為名校網而「孟母三遷」。

2020年疫情最嚴峻之時，她安排兒子一起享受栽種樂，母子倆一起落田、施肥和收割，她稱希望讓兒子學會珍惜食材；另外，賴慰玲安排兒子學習劍擊，希望培養其抗逆能力。賴慰玲主張讓兒子自由發展，不會過份規管：

這世代小孩沒法管，教曉她做一個善良及勇敢的人，他的路就由自己行了。

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