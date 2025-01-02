校園欺凌｜調查揭3成半學童曾受欺凌　醫生勸家長留意子女8大情緒變化

▲ 調查揭3成半學童曾受欺凌，醫生勸家長留意子女8大情緒變化。

在診症室裡，靑少年們向筆者訴說著他們正在面對的各種難題和煩惱。其中最令人揪心的，莫過於校園欺凌的情況。

欺凌是指一個人或一群人惡意而蓄意地欺壓及傷害其他人，而欺凌行為並非單一情況，而是重覆發生。欺凌者會以強凌弱、以眾敵寡，以至受害者在權力不平衡的狀況下無法保護自己。

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校園欺凌｜調查揭3成半受訪學童曾受欺凌

最近有一個本地調查顯示，有近三成半的受訪學童稱曾受到欺凌。欺凌行為包括身體/行為暴力、言語攻擊、間接欺凌（例如造謠、孤立或排擠）和網路欺凌（例如透過網路 發放人身攻擊的言論、嘲弄或中傷）。

校園欺凌｜欺凌負面影響恐延至成人階段

欺凌的受害者，有機會經歷情緒困擾，出現焦慮和憂鬱的症狀，自我形象低落，感到孤單、無助、害怕上學、出現身體症狀，例如頭痛、胃痛、失眠等等。在學習方面，受欺凌的同學，可能因為壓力和情緒症狀影響專注，令學業成績受到影響。研究顯示，欺凌的負面影響有機會延續至成人階段，例如造成持續的情緒困擾、飽受負面思想影響，長遠或影響他們與人建立健康的人際關係。

欺凌者也可能會承受長遠的負面影響。他們有較大機會出現對抗性或侵略性行為，較 難控制憤怒和衝動，亦有較大機會出現抑鬱和焦慮的情況。他們可能用了錯誤的方法 處理負面情緒和壓力，以至造成欺凌他人的行為。

校園欺凌｜學校應處理欺凌情況

學校應當是可以讓青少年安全學習和成長的環境，所以學校應減少和適切處理欺凌的情況，例如提供安全的渠道讓受害者求助，培訓老師能及早辨識欺凌、提供支援和輔導。

學校除了要教導欺凌者改正他們的行為，也要了解他們背後的問題，教導他們能分辨善惡，和用正確的方法來面對自身的問題。

校園欺凌｜留意學童8大情緒變化

家長和老師若發現青少年有被欺凌的情況，要留意他們的情緒變化，如果有持續的情緒困擾，例如焦慮、憂鬱、失眠、興趣和動力減低、不能專注、逃避上學、出現負面想法，或出現身心症狀，就需要及早尋求專業人士協助。

▲ 香港心理衞生會教育及預防小組委員會委員、精神科專科醫生鄭淑儀醫生

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