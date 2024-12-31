濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎

▲ 有網民公開濟州航空空難片段，機長最後身影隨之曝光。

【濟州航空/韓國空難/機長/最後身影/機長身份】濟州航空周日（29日）發生嚴重空難，造成機上179人不幸罹難，僅2人生還。有韓國網民公開飛機失事影片，機長的最後身影亦隨之曝光，只見他似乎正盡全力令飛機減速，畫面令人心碎。

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綜合韓國媒體報道，有韓國網民在當地論壇上公開事發當下的影片，從該片段可見，位於最前端的機長在飛機即將撞毀之際仍奮力伸直手臂，疑似想抓緊東西，拚盡全力讓失控的飛機減速；帖文發布後亦有人指出，機長疑似想打開窗戶，並抓住儀表板，畫面令人心碎。

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據報，失事客機的機長為現年45歲的韓姓駕駛員，本身是空軍學士軍官，飛行時數長達6823小時。他之後於2014年加入濟州航空，並於2019年3月升任為機長，以機長身分駕駛飛機的時數為2500小時。

報道指出，韓姓機長的駕駛實力在航空業內備受好評，有同業透露他早在進入濟州航空工作之前便已是飛行教官，飛行實力在行內人士之間可謂讚譽有加；有指他相當注重乘客安全，即使在最緊迫的情況下，仍盡力做到最好。

一名曾與韓姓機長一同駕駛飛機的機長就指出，對方是一位優秀的飛行員，而翻看現場畫面，他認為韓男在事發時已將推力反向器操控桿推到最底，直到發生碰撞那一刻為止。

這名機長又表示，事故發生後他曾看到有人批評韓男沒有先行洩油，然而失事客機型號為波音737-800，他自己亦曾駕駛過，很清楚這是不能在空中洩油的機型。

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韓國國土交通部指出，事發當日務安機場控制塔曾向失事客機發出鳥擊警告，結果1分鐘後7C 2216航班機長便發出「Mayday」求救訊號。飛機隨後於9點左右試圖在機場的1號跑道降落，至9點03分，飛機以機腹著地，並衝出跑道撞向圍牆爆炸起火。

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