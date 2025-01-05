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生日蛋糕｜火鍋店慶生蛋糕被偷食　港女發文斥「賊人」無恥

社會

撰文： 王月明

發布時間： 39 分鐘前

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港女火鍋店慶生蛋糕被他人偷食，發文斥「賊人」無恥店方無誠意，店方4招補救後續絕了。

在餐廳慶生時，外帶的生日蛋糕通常會交由餐廳暫存於雪櫃保鮮，然而，在短暫的用餐時間內，1位港女竟遇到不幸的事情。

有港女昨日（30日）在小紅書發帖，指其在將軍澳1間火鍋店為母親慶生，用餐過後準備切蛋糕，怎料蛋糕竟因職員送錯而被其他顧客食用，她怒斥該顧客「無恥」；店方對此先後提出4種彌補方式，惟樓主認為毫無誠意。

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生日蛋糕｜上錯蛋糕別桌顧客默認食用

據樓主描述，為給母親慶生，她特意購買1款價值500元的生日蛋糕，並預定將軍澳1間火鍋店的包廂。

到店後，她將蛋糕暫存於餐廳雪櫃，惟準備切蛋糕時，被告知蛋糕因店員上錯已被別桌客人食用。

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據樓主事後了解，並不存在顧客誤認蛋糕的可能，因蛋糕生日牌上寫明「媽咪生日快樂」且「他們桌是沒有人過生日的，在員工送錯的情況下默認是自己的蛋糕還順走」，遂怒斥食客「這種人無恥！沒品！」。

生日蛋糕｜港女斥店方補救措施無誠意

樓主對火鍋店就此事的處理方式十分不滿，認為毫無誠意。事發後，店方商量1小時方提出解決方案，向樓主提供店內小蛋糕及贈送碗筷及床單作為禮物補償，惟樓主斥其做工粗糙；並將晚餐所有費用以5折收費，樓主對此並不滿意，惟當時已是晚上11時許，同行的孩子須回家休息，遂無奈結賬離店。

事後樓主將此事發布至網絡並引起眾多討論，涉事餐廳表示可以將餐費全數退回，並為其訂購同款蛋糕及免費用餐一次，請求刪帖，惟樓主認為「其實昨晚直接免單就好了，我也不用他們賠蛋糕，（店方）說辦不到，現在（輿論發酵後）他們得不償失」，遂不接受該處理方法，亦表示堅決不刪出該帖文。

網民了解後十分氣憤，認為偷食蛋糕的顧客及火鍋店做法十分離譜。（iStock）

生日蛋糕｜網民：亡羊補牢

此事引起網民熱議，認為店方好無誠意，亡羊補牢不應原諒，亦斥責偷食蛋糕的顧客過分，「生日都過了補個蛋糕意義何在？」、「危機公關，情緒價值都給不到位」、「呢啲人（食蛋糕顧客）要搵出嚟，俾人知道係咩人咁無恥」、「另一桌知道不是自己蛋糕為什麼吃得下去？」。

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