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Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 17 分鐘前

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打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

【打邊爐／調味料／涼茶飲品／解辣方法／熱量】打邊爐必備解辣解渴飲品，當中少不免有清熱涼茶和汽水。但原來涼茶含糖量分分鐘比汽水更多！註冊營養師Angela接受TOPick訪問，為大家拆解常見的打邊爐飲品背後致肥危機，另外更公開自己私心最愛的低卡調味醬料配搭公式，大家可以參考如何食得滋味又健康！

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打邊爐飲品邊款最高糖？

記者舉例打邊爐最常見配搭的飲品，包括汽水、冷泡茶、涼茶、啤酒、酸梅湯。Angela分析各款飲料營養價值如下：

  • 汽水：每100ml含糖量約11g，一罐約220卡，屬高糖飲品。
  • 冷泡茶/涼茶：無糖版本幾乎0卡，含糖版本熱量則與汽水相近。
  • 啤酒：每100ml含糖量約3.6g ，一罐約100卡。
  • 酸梅湯：每100ml含糖量約7g。

當中可見，原來好多人以為最消滯下火的冷泡茶/涼茶，若非無糖版本，熱量竟與「肥仔水」相差無幾！不過，Angela亦明白打邊爐配汽水的重要性，所以都建議大家，可以選擇「ZERO」無糖可樂，會比較低卡：

零卡飲料用代糖（阿斯巴甜），熱量接近零。但需要節制，因長期飲可能刺激食慾，令我哋更加多去攝取其他高卡食物。偶爾飲下，日常仍應以清水或無糖茶為主。

另外，Angela私心推薦自己喜歡的打邊爐飲料，都是較天然飲品，對身體負擔低，適合日常飲用，健康又唔怕多餘熱量：

  • 自家製菊花茶：清熱解毒
  • 竹蔗茅根水：適合解渴
  • 檸檬水：幾乎零卡，促進消化。

打邊爐調味料低卡公式

除了主食和飲料，打邊爐還有一樣不能少，就是自製調味醬料。常見火鍋店提供的配料例如有豉油、醋、麻油、麻醬、蔥、芫荽、乾辣椒、生蒜、炸蒜等等，熱量高低排列如下：

  • 低卡選擇：豉油、蒜、蔥、辣椒、芫荽；每勺約5-10卡，熱量低且調味出色。
  • 高卡選擇： 麻醬；每勺約80-100卡，因含芝麻油脂。
  • 炸蒜油：每勺可高達100卡，油炸過程增加脂肪含量。

而Angela就推薦大家可以選「蒜蓉＋豉油＋辣椒＋芫荽」調味料配搭公式，既低卡又能提升食材風味！

吃麻辣鍋減輕胃痛正確做法

另外，針對冬天大家都愛吃麻辣鍋，坊間傳言為避免胃痛，可以用醋或香油碟中和辛辣。對此，Angela提醒，醋酸雖然可以稍微降低辣椒素，即辣味來源對味覺的刺激，入口時會覺得不太辣；但實際上，醋是酸性物質，過量攝入可能令胃酸分泌增加，對胃本身都有刺激，未必能幫助減少胃痛。

而香油的油脂可以包裹住辣椒素，減少直接刺激味蕾，短暫降低「辣的感覺」；但油脂本身容易引致胃部負擔，過量食用更可能令消化變慢，尤其若已有胃炎或胃部敏感人士，可能會加重胃部不適。 

Angela給大家正確避免胃痛的建議：

  • 選擇低辣湯底：麻辣分微辣、中辣、大辣，試試選微辣湯底。 
  • 避免空腹食：先食啲主食，例如米飯或麵，保護胃黏膜。 
  • 控制分量：唔好貪辣，適可而止，避免辣椒素過量刺激。

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