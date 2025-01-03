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IB排行榜｜全球百大IB學校排行榜出爐香港21校入圍　兩大神校列世二超越英國新加坡

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

最新出爐的全球100大IB學校排行榜中，本港有多達21間學校入圍。

【IB學校/拔萃男書院/聖保羅男女中學】愈來愈家長為讓子女升讀外國大學，而選擇入讀國際文憑課程The International Baccalaureate（IB）的IB學校。最新出爐的全球100大IB學校排行榜中，本港有多達21間學校入圍，當中傳統直資名校拔萃男書院及聖保羅男女中學，更位列世界第二，排名僅次俄羅斯的學校。

最新影片推介：

童學園
蔡繼有小一入學｜保良局蔡繼有校園導賞　國際化辦學模式躍身熱門IB校

IB排行榜｜本港兩名校位列世界第二

IB課程主要培養學生國際視野、跨文化溝通能力、創造力和多角度思考能力，著重學生參與創意、體育和社會服務活動，有助培養學生的責任感和公民意識。IB在國際大學的認受性高，對於希望申請世界各地大學的學生是一個較好的選擇；而DSE課程則更適合希望留在香港，或亞洲地區就讀大學的學生。

根據英國升學網站IB-Schools.com最新的2024年全球100大成績最優秀IB學校排名榜，香港有21間IB學校上榜，2023年排名世界第3及第7位的直資名校聖保羅男女中學拔萃男書院，今年一躍升至全球第2位，在滿分45分當中，兩間學校在去年5月的考試成績，平均分高達42.3分，排名僅次於43分的俄羅斯Letovo School。

而順序位列全球第4至10位的學校，分別來自日本、英國及新加坡，平均分由39.9至41.5分不等。

2024年全球10大IB學校
排名平均分國家/地區學校
第1位43俄羅斯Letovo School
第2位42.3香港Diocesan Boys’ School（拔萃男書院）
第2位42.3香港St Paul’s Co-educational College（聖保羅男女中學）
第4位41.5日本K. International School Tokyo
第5位41.3英國King’s College School – Wimbledon
第6位41.1新加坡School of the Arts Singapore
第7位41英國North London Collegiate School
第8位40.8新加坡Anglo Chinese School
第9位40.1新加坡St Joseph’s Institution
第10位39.9英國Godolphin & Latymer School
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IB排行榜｜本港十大直資私立各佔5間

至於香港方面，有21間IB學校打入全球100大的排名，當中本港頭十大的學校，除拔萃男書院聖保羅男女中學，亦有直資的保良局顏寶鈴書院聖士提反書院優才（楊殷有娣）書院；而私立的則有漢基國際學校、新加坡國際學校（香港）、德瑞國際學校、弘立書院及香港加拿大國際學校。

排行榜是根據去年最新的成績排名，家長可按個人需要、要求及子女對學校的喜愛而選擇學校，排行榜只可選擇學校的參考資料。

2024年香港10大IB學校
香港排名
(世界排名)		平均分學校
第1位 (2)42.3Diocesan Boys’ School（拔萃男書院）
第1位 (2)42.3St Paul’s Co-educational College（聖保羅男女中學）
第3位 (13)39.7Chinese International School（漢基國際學校）
第4位 (16)39.2Singapore International School (Hong Kong)（新加坡國際學校（香港）
第4位 (16)39.2Po Leung Kuk Ngan Po Ling College（保良局顏寶鈴書院）
第6位 (20)39St Stephen's College（聖士提反書院）
第6位 (20)39German Swiss International School（德瑞國際學校）
第8位 (25)38.7G.T. (Ellen Yeung) College（優才(楊殷有娣)書院）
第9位 (26)38.5The ISF Academy（弘立書院）
第10位 (33)38.2Canadian International School of Hong Kong（香港加拿大國際學校）
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IB課程︱國際認受性高拓展海外升學路　IB學制懶人包＋拆解9大常見問題

國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）近年備受關注，其中大學預科課程（IBDP）受全球大學認可，本港學生近年在IBDP的成績優異，2023年有23人榮膺狀元，令家長對IB課程更趨之若鶩。

IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，強調跨學科學術研究與實踐，從3歲開始便要學生學習世界文學和哲學。而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。

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延伸閱讀：IB學制懶人包＋拆解9大常見問題

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