IB排行榜｜全球百大IB學校排行榜出爐香港21校入圍 兩大神校列世二超越英國新加坡
撰文： 李盛芝
發布時間： 12 分鐘前
最後更新： 11 分鐘前
【IB學校/拔萃男書院/聖保羅男女中學】愈來愈家長為讓子女升讀外國大學，而選擇入讀國際文憑課程The International Baccalaureate（IB）的IB學校。最新出爐的全球100大IB學校排行榜中，本港有多達21間學校入圍，當中傳統直資名校拔萃男書院及聖保羅男女中學，更位列世界第二，排名僅次俄羅斯的學校。
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IB排行榜｜本港兩名校位列世界第二
IB課程主要培養學生國際視野、跨文化溝通能力、創造力和多角度思考能力，著重學生參與創意、體育和社會服務活動，有助培養學生的責任感和公民意識。IB在國際大學的認受性高，對於希望申請世界各地大學的學生是一個較好的選擇；而DSE課程則更適合希望留在香港，或亞洲地區就讀大學的學生。
根據英國升學網站IB-Schools.com最新的2024年全球100大成績最優秀IB學校排名榜，香港有21間IB學校上榜，2023年排名世界第3及第7位的直資名校聖保羅男女中學及拔萃男書院，今年一躍升至全球第2位，在滿分45分當中，兩間學校在去年5月的考試成績，平均分高達42.3分，排名僅次於43分的俄羅斯Letovo School。
而順序位列全球第4至10位的學校，分別來自日本、英國及新加坡，平均分由39.9至41.5分不等。
|2024年全球10大IB學校
|排名
|平均分
|國家/地區
|學校
|第1位
|43
|俄羅斯
|Letovo School
|第2位
|42.3
|香港
|Diocesan Boys’ School（拔萃男書院）
|第2位
|42.3
|香港
|St Paul’s Co-educational College（聖保羅男女中學）
|第4位
|41.5
|日本
|K. International School Tokyo
|第5位
|41.3
|英國
|King’s College School – Wimbledon
|第6位
|41.1
|新加坡
|School of the Arts Singapore
|第7位
|41
|英國
|North London Collegiate School
|第8位
|40.8
|新加坡
|Anglo Chinese School
|第9位
|40.1
|新加坡
|St Joseph’s Institution
|第10位
|39.9
|英國
|Godolphin & Latymer School
IB排行榜｜本港十大直資私立各佔5間
至於香港方面，有21間IB學校打入全球100大的排名，當中本港頭十大的學校，除拔萃男書院及聖保羅男女中學，亦有直資的保良局顏寶鈴書院、聖士提反書院及優才（楊殷有娣）書院；而私立的則有漢基國際學校、新加坡國際學校（香港）、德瑞國際學校、弘立書院及香港加拿大國際學校。
排行榜是根據去年最新的成績排名，家長可按個人需要、要求及子女對學校的喜愛而選擇學校，排行榜只可選擇學校的參考資料。
|2024年香港10大IB學校
|香港排名
(世界排名)
|平均分
|學校
|第1位 (2)
|42.3
|Diocesan Boys’ School（拔萃男書院）
|第1位 (2)
|42.3
|St Paul’s Co-educational College（聖保羅男女中學）
|第3位 (13)
|39.7
|Chinese International School（漢基國際學校）
|第4位 (16)
|39.2
|Singapore International School (Hong Kong)（新加坡國際學校（香港）
|第4位 (16)
|39.2
|Po Leung Kuk Ngan Po Ling College（保良局顏寶鈴書院）
|第6位 (20)
|39
|St Stephen's College（聖士提反書院）
|第6位 (20)
|39
|German Swiss International School（德瑞國際學校）
|第8位 (25)
|38.7
|G.T. (Ellen Yeung) College（優才(楊殷有娣)書院）
|第9位 (26)
|38.5
|The ISF Academy（弘立書院）
|第10位 (33)
|38.2
|Canadian International School of Hong Kong（香港加拿大國際學校）
IB課程︱國際認受性高拓展海外升學路 IB學制懶人包＋拆解9大常見問題
國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）近年備受關注，其中大學預科課程（IBDP）受全球大學認可，本港學生近年在IBDP的成績優異，2023年有23人榮膺狀元，令家長對IB課程更趨之若鶩。
IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，強調跨學科學術研究與實踐，從3歲開始便要學生學習世界文學和哲學。而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。
延伸閱讀：IB學制懶人包＋拆解9大常見問題
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