IB排行榜｜全球百大IB學校排行榜出爐香港21校入圍　兩大神校列世二超越英國新加坡

▲ 最新出爐的全球100大IB學校排行榜中，本港有多達21間學校入圍。

【IB學校/拔萃男書院/聖保羅男女中學】愈來愈家長為讓子女升讀外國大學，而選擇入讀國際文憑課程The International Baccalaureate（IB）的IB學校。最新出爐的全球100大IB學校排行榜中，本港有多達21間學校入圍，當中傳統直資名校拔萃男書院及聖保羅男女中學，更位列世界第二，排名僅次俄羅斯的學校。

最新影片推介：

IB排行榜｜本港兩名校位列世界第二

IB課程主要培養學生國際視野、跨文化溝通能力、創造力和多角度思考能力，著重學生參與創意、體育和社會服務活動，有助培養學生的責任感和公民意識。IB在國際大學的認受性高，對於希望申請世界各地大學的學生是一個較好的選擇；而DSE課程則更適合希望留在香港，或亞洲地區就讀大學的學生。

根據英國升學網站IB-Schools.com最新的2024年全球100大成績最優秀IB學校排名榜，香港有21間IB學校上榜，2023年排名世界第3及第7位的直資名校聖保羅男女中學及拔萃男書院，今年一躍升至全球第2位，在滿分45分當中，兩間學校在去年5月的考試成績，平均分高達42.3分，排名僅次於43分的俄羅斯Letovo School。

而順序位列全球第4至10位的學校，分別來自日本、英國及新加坡，平均分由39.9至41.5分不等。

2024年全球10大IB學校 排名 平均分 國家/地區 學校 第1位 43 俄羅斯 Letovo School 第2位 42.3 香港 Diocesan Boys’ School（拔萃男書院） 第2位 42.3 香港 St Paul’s Co-educational College（聖保羅男女中學） 第4位 41.5 日本 K. International School Tokyo 第5位 41.3 英國 King’s College School – Wimbledon 第6位 41.1 新加坡 School of the Arts Singapore 第7位 41 英國 North London Collegiate School 第8位 40.8 新加坡 Anglo Chinese School 第9位 40.1 新加坡 St Joseph’s Institution 第10位 39.9 英國 Godolphin & Latymer School

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

IB排行榜｜本港十大直資私立各佔5間

至於香港方面，有21間IB學校打入全球100大的排名，當中本港頭十大的學校，除拔萃男書院及聖保羅男女中學，亦有直資的保良局顏寶鈴書院、聖士提反書院及優才（楊殷有娣）書院；而私立的則有漢基國際學校、新加坡國際學校（香港）、德瑞國際學校、弘立書院及香港加拿大國際學校。

排行榜是根據去年最新的成績排名，家長可按個人需要、要求及子女對學校的喜愛而選擇學校，排行榜只可選擇學校的參考資料。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

IB課程︱國際認受性高拓展海外升學路 IB學制懶人包＋拆解9大常見問題

國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）近年備受關注，其中大學預科課程（IBDP）受全球大學認可，本港學生近年在IBDP的成績優異，2023年有23人榮膺狀元，令家長對IB課程更趨之若鶩。

IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，強調跨學科學術研究與實踐，從3歲開始便要學生學習世界文學和哲學。而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

延伸閱讀：IB學制懶人包＋拆解9大常見問題

相關報道：

直資學校IB｜高中最後兩年值得轉讀IB？ 專家分析5大優勢+5大缺點

升學疑慮｜IB學生應選海外還是本地升學？ 高等教育和職業輔導主任分享6大要點

IB課程｜獲大學「有條件取錄」是走後門? 往屆DSE考生分享4個tips提高錄取機會

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】