富商鄔友正︱鄔友正回昔日舊居真善美邨　自揭投資失利不氣餒：樂觀好緊要

▲ 鄔友正表示：「公屋可以變豪宅！」

【鄔友正 / 翁嘉穗 / 香港小姐】1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）的富商丈夫鄔友正近年活躍於社交平台，不時發文及上載照片分享生活點滴或感受。

現年已70歲的鄔友十分注重養生喜歡運動，因此保養得不錯，他在近日便於個人社交平台上載自己只穿泳褲的騷肌照片，隱約可見胸肌及腹肌，算保養得甚好。

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▲ 鄔友正與太太翁嘉穗及兩名兒子。

富商鄔友正︱稱烏鴉可以當鳳凰

另外，身為海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正以「不是富二代的富二代；公屋可以變豪宅！」為題發文，稱自己不是「贏在起跑線」，靠自己白手興家，稱：「不是富二代的富二代；公屋可以變豪宅！」為題發文。

他首先表示：「我認識很多人，明明不是富二代，都講到自己屋企好有錢，扮富二代！冇人識我父母，我也沒有富二代的習慣，但人人都當我係富二代，都當我唔使做！原來我係不是富二代的富二代！」

同時，鄔友正上載自己重返當年舊居土瓜灣真善美邨至美樓的照片，稱：「最近我回去我11歲時住的公屋至美樓 ，拍些照片留念！但居然好多朋友話看上去像豪宅，不像公屋！真係公屋可以變豪宅！」

他續稱：「我明明唔係大富豪，但傳媒偏偏寫我係大富豪！真係烏鴉可以當鳳凰！好多人刻意去扮，都未必有人信，我什麼都沒有做，反而好多人當我係！我是否好幸福？我要努力，要由假變真！由誤會變為真實！天下無難事，只怕有心人！」

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富商鄔友正︱投資失利不氣餒

此外，鄔友正更形容2024年是他「最倒楣的一年」，表示：「我投資的中國大陸房地產債券，買的時候說是最穩健的投資，只有4%回報！但現在卻說是沒有水晶球，全部跌到接近歸零！真正是贏粒糖輸間廠！我買的中國香港房地產債券，現在也危危乎，隨時歸零！其它的債券基金，又跌咗兩三成！我從來不投資，因為存款利息接近零，做咗10年定期，只有0.5%回報！抵不住現金貶值，逼住第一次去投資，就損失慘重！」

雖然如此，他沒有因此氣餒，認為只要心態好就可隨時翻身指「都係增值自己好，永遠不會輸！」不過他稱：「不會後悔，也不會影響我心情！國標舞照跳，歌照唱，開開心心的去玩，一切向前望！零售市道，也非常惡劣！」

鄔友正更自信表示未因投資失利影響心情：「但我冇氣餒，反而給我動力去開發研究及改良，增強競爭力！不過損失錢唔緊要，因為我得到無價寶！我有非常好的健康，我自己也增值好多，家人及員工又平平安安，所以2024我仍然過得好開心，值了！樂觀好緊要！只要樂觀，任何壞事都可以變好事，可以更有動力向前行，不但自己，還會影響到身邊的人有個更好的明天！」

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