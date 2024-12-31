2025億元六合彩︱2025億元六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運

▲ 大家去買六合彩前記得參考羅比師傅的貼士!

【六合彩/投注站/最旺號碼/億元六合彩/新年金多寶】新年金多寶攪珠2025將於2025年1月2日舉行，特設7,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元，新年金多寶現正開始發售。TOPick請來風水命理師羅比師傅教讀者最強催財大法，從投注站方位、生肖、最旺號碼及顏色為大家分析！

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2025金多寶億元六合彩｜投注站門口在東北方有利中頭獎

根據賽馬會官網的數據，本港中頭獎次數最多的頭3個幸運投注站如下：

分別是中環士丹利街（中環士丹利街10至12號萬金大廈地下至三樓2號舖）、屯門市廣場

（屯門市廣場第三期地段277號地下）、荃灣青山道荃錦中心（青山公路荃灣段300-350號荃錦中心地下B2舖）

羅比師傅指出，這3大投注站較有利中頭獎，最好就揀選出入口在東北邊的投注站，因為今年流年偏財星在東北邊，大家去投注時，不妨用手機測一測方位，看看投注站的門口是否開在東北方。

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2025金多寶億元六合彩｜｜找當旺生肖朋友夾份買

羅比師傅透露今年最強3大偏財生肖，是屬牛、豬及蛇，但如果自己不是屬這3個生肖怎麼辦？師傅就表示可以借助朋友的運氣增強自己的財運，方法很簡單，就是一齊夾份買六合彩！

羅比師傅解構今年3大偏財強旺生肖

屬牛：今年有天德及福星，運氣可謂今年各生肖中較強之一，天德大利抽獎，偏財運。

屬豬：今年有紫微、龍德，這些或多或少都有利喜慶，對偏財也有所助益，因此也可以留意。只是今年帶暴敗星，所以記謹小賭宜情。

屬蛇：偏財也是有利，因為今年有天喜及太陽，多少也利有財喜，所以也可以留意。

2025金多寶億元六合彩｜最旺號碼及顏色

至於大家關心的新年金多寶「幸運號碼」，在過去舉行的11次新年金多寶攪珠，連特別號碼計，當中「8」、「32」及「46」一共攪出過4次，成為最多次中獎的號碼，當中「32」及「46」號更是今年新年金多寶2024的中獎號碼；而「25」、「35」、「36」及「39」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」

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