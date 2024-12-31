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STEAM學校｜保良局田家炳小學以AI創作英文故事書封面　運用資訊科技豐富學習氛圍

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

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保良局田家炳小學/STEAM教學/AI教學/人工智能】為培養年輕一代的道路安全意識，道路安全議會今年特別以全港小四至小六學生為對象，舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」。大埔保良局田家炳學校（下稱：保良局田家炳）學生藉著今次比賽，希望透過AI繪畫來提醒市民重視交通安全，強調保持良好出行態度的重要性。

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保良局田家炳｜培養價值觀與資訊質素

保良局田家炳學校十分重視資訊科技教育，陳詠賢校長表示自2019/20學年起，學校以興趣班形式推行人工智能課程，讓學生了解AI的基本概念和辨識功能。而生成式AI課程於3年前開始推行，去年更擴展至全級六年級，增強了學生的學習互動性。

此外，電腦科與英文科進行跨科合作，選取相關英文科課題，利用AI藝術創作工具學習生成英文故事書封面及插圖。在這樣的背景下，AI繪畫成為學生們探索創意的有效工具。負責學校STEAM馬甜甜主任坦言，

科技是不能避免，反而應該教導他們怎樣去善用，在價值觀和資訊質素培養上是比較重要。

保良局田家炳｜提升學生語文寫作技巧

AI藝術創作以視覺化形式展示語言學習的重要性，透過「語象」(文字提示句) 呈現「意象」，甚至「意境」。AI藝術創作工具能快速將文字轉換成圖片，對語文能力要求較高。馬主任表示這樣的學習過程無疑能夠提升學生語文寫作技巧。

在過程中，我們教導學生如何以六何法描寫景物，使用形容詞和副詞等修飾句子，並以合適的用語描述主角的外表、表情和動作等。

保良局田家炳｜趣味學習中國史

對AI繪畫感興趣的學生，學校提供進階培訓，如利用AI藝術創作工具生成中國古詩詞及成語意象、製作連環圖或繪本等。學校開設了網上討論群，發放各類AI藝術創作比賽資訊並交流創作心得。

馬主任分享同學過往AI創作比賽的趣事︰「曾經有學生以李白的《早發白帝城》為題，創作一幅在萬重山中漂流的輕舟圖畫。另一位學生則在作品下留言問作者李白是否掉水裡？為何不在輕舟上？誰把船划至萬重山中？」

這樣討論不僅能幫助學生更好地理解詩的主題、意象和情感；同時透過互動，學生可以分享各自的觀點，從而獲得更全面的理解。

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保良局田家炳｜AI繪畫創作困難與挑戰

5A班的李語喬同學表示參加這次比賽，希望透過AI繪畫來提醒市民重視交通安全，強調保持良好出行態度的重要性。在創作過程中，李同學提到，若輸入的指令不夠清晰，AI會誤解她的意思，導致繪圖出錯。

此外，將「留心蛋」加入畫作中也增加了難度，因為需要處理多一個圖層和去除背景。雖然同學對作品感到滿意，但也坦言有些細節仍需改進，例如馬路上的車輛數量和紅綠燈的細節，希望能進一步學習AI繪畫，讓創作更加生動。

保良局田家炳｜STEAM未來教育趨勢

學校計劃進一步推廣STEAM教育，注重創新與設計思維的培養。隨著AI、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等技術的發展，這些工具將被廣泛應用於教學中，創造沉浸式的學習體驗。此外，教育將更加關注道德與責任，培養學生的信息素養能力，幫助他們在解決全球性挑戰中發揮作用。

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