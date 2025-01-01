  • 18°C
香港時間：202511日 (三) 10:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逆轉糖尿病｜40歲男每日收工咁做　激減35磅成功逆轉糖尿病　醫生推薦飯後做10分鐘就work！【附8種食物逆轉糖尿病】

都市病

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【逆轉糖尿病／減肥／走路／步行】單憑改變飲食和生活習慣，就能夠逆轉糖尿病？由真人實測證實有效！台灣一名40歲男子患糖尿病，除了戒口外，每天多做這件事，居然成功激減35磅，糖尿病更大大改善！醫生建議，新手上路可從每日10分鐘開始。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個簡單動作 減走肥肚喃

糖尿病｜逆轉糖尿病 激減35磅

新陳代謝內分泌專科醫生李晨瑜在其Facebook專頁發文分享一個勵志的病例，指一名40歲男子確診患糖尿病，初期確診已建議該男子減肥，以調整飲食入手控制病情，但他始終不肯改變飲食習慣，一直沒有甚麼進展。直到2024年年初覆診時，李晨瑜驚訝發現男子體重竟下跌了近10公斤（約22磅）。

糖尿病｜每日行一萬步

該男子向醫生表示，最近幾乎完全戒食以前最愛吃的生煎包、水餃等食物，遵守糖尿病患者的飲食原則。男子亦表示自己除了飲食管控外，沒有額外做運動，只是規定自己每天下班至少步行一萬步。

男子續指，每天下班後，他會從公司走路回家，全程大概1小時的路程。改變飲食和生活習慣後，他總共減去16公斤（約35磅），而且糖化血色素和胰島素阻抗等糖尿病指標也大幅改善。

李晨瑜醫生對此表示驚訝，亦敬佩男子的毅力。她建議，一般人可以先從飯後散步10至20分鐘開始，讓飯後血糖保持平穩，也可以增加胰島素的敏感度。

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

點擊圖片放大
+4
+3

糖尿病｜糖尿病8大症狀

點擊圖片放大
+8
+7

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

點擊圖片放大
+9
+8

相關文章：

脂肪肝｜唔肥但有脂肪肝？　醫生揭食飯1習慣出事患病風險可高8成

都市病危機｜男子食飯突「石化」　全身僵硬無反應極嚇人揭1原因惹禍

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
18:12 2024/12/06
糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
拍打療法｜婦人患糖尿病拒打胰島素　接受大師「拍打療法」治療期間突猝死判決出爐
18:05 2024/12/10
拍打療法｜婦人患糖尿病拒打胰島素　接受大師「拍打療法」治療期間突猝死判決出爐
糖尿病｜糖尿病要食足一世藥？ 醫生教降血糖「7秒動作」只需3個月可停藥
10:47 2024/12/11
糖尿病｜糖尿病要食足一世藥？ 醫生教降血糖「7秒動作」只需3個月可停藥
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？　營養師拆解糖尿病4大飲食迷思推薦糖尿病人膳食餐單
12:10 2024/12/13
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？　營養師拆解糖尿病4大飲食迷思推薦糖尿病人膳食餐單

你可能感興趣

糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
18:12 2024/12/06
糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
拍打療法｜婦人患糖尿病拒打胰島素　接受大師「拍打療法」治療期間突猝死判決出爐
18:05 2024/12/10
拍打療法｜婦人患糖尿病拒打胰島素　接受大師「拍打療法」治療期間突猝死判決出爐
糖尿病｜糖尿病要食足一世藥？ 醫生教降血糖「7秒動作」只需3個月可停藥
10:47 2024/12/11
糖尿病｜糖尿病要食足一世藥？ 醫生教降血糖「7秒動作」只需3個月可停藥
健康問題 健康養生 減肥 運動 糖尿病

最高瀏覽

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
容家耀︱TVB靚仔大隻主播直播樓價跌勢新聞飆淚　網民熱議真相竟是……
容家耀︱TVB靚仔大隻主播直播樓價跌勢新聞飆淚　網民熱議真相竟是……
急症室最長等候時間（01月01日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月01日 時間04:05）
濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎
濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎