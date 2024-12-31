2025億元六合彩｜穿2種顏色戰衣助催財　風水命理師拆解橫財運面相

▲ 去買六合彩著呢兩種顏色戰衣有助催財。

【六合彩攻略/幸運投注站/億元六合彩/新年金多寶2025】新年金多寶攪珠將於2025年1月2日舉行，特設7,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元，想發橫財就要留意風水命理師羅比師傅的六合彩最強攻略，繼羅比師傅分享在門口開在東北方的投注站易中頭獎，以及屬牛、豬、蛇三大生肖今年較易有橫財運外，今次羅比師傅再分析旺財面相及穿衣顏色秘技！

最新影片:

2025金多寶億元六合彩｜王祖藍面相鼻大有肉有橫財

風水命理師羅比師傅接受TOPick記者訪問，他指橫財運有樣睇，有橫財命的面相，多為鼻大有肉，手掌肉厚，而藝人王祖藍的鼻頭非常圓潤，而且相當有肉地，此類人易得橫財；另外就是手掌肉厚，手掌之厚度代表財庫，手掌天生比較厚的人，屬富貴命格，大吉大利。

2025金多寶億元六合彩｜宜穿淺藍及綠色「戰衣」

如果生肖不是屬牛、豬、蛇都不要緊，還有方法有助催財！就是從穿衣方法著手，出發去買六合彩時，記緊要著返件「戰衣」，羅比師傅指今年偏財代表色為淺藍色及綠色，穿上此兩種顏色有利催財運，如果沒有此兩種顏色的衣服，配帶同樣顏色的飾物都有助中獎!

上期羅比師傅就講到投注站門口在東北方有利中頭獎，因為今年流年偏財星在東北邊，大家去投注時，不妨用手機測一測方位，看看投注站的門口是否開在東北方。

2025金多寶億元六合彩｜今年3大偏財強旺生肖是牛、豬及蛇

屬牛： 今年有天德及福星，運氣可謂今年各生肖中較強之一，天德大利抽獎，偏財運。

今年有天德及福星，運氣可謂今年各生肖中較強之一，天德大利抽獎，偏財運。 屬豬： 今年有紫微、龍德，這些或多或少都有利喜慶，對偏財也有所助益，因此也可以留意。只是今年帶暴敗星，所以記謹小賭宜情。

今年有紫微、龍德，這些或多或少都有利喜慶，對偏財也有所助益，因此也可以留意。只是今年帶暴敗星，所以記謹小賭宜情。 屬蛇：偏財也是有利，因為今年有天喜及太陽，多少也利有財喜，所以也可以留意。

2025金多寶億元六合彩｜中頭獎次數最多的幸運投注站

根據賽馬會官網的數據，本港中頭獎次數最多幸運投注站如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】