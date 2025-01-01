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器官移植｜台星親妹去年突罹重病急求器官移植續命  1年後現況曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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惟器官捐贈等待需時，直到周一（30日）黑人分享喜訊稱妹妹終於等到好心人捐贈肺臟。（IG截圖）

【器官捐贈／續命／重病/黑人/陳建州】苦盡甘來！台灣藝人陳建州（黑人）親妹Vicky去年患重病入院，需要等待器官移植續命。事隔一年，陳建州日前透露指，妹妹已成功等到肺臟捐贈，並於誕節隔日完成器官移植手術，嘆指一家人等待這一天「已經好久好久好久」，坦言經此一事後深深感受到每日等待器官移植的心情，因此亦加入了器官捐贈行列，盼為病人增添一份延續的生命。

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Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症 醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

陳建州親妹去年因擠暗瘡造成蜂窩性組織炎，導致細菌入血險染敗血症，肺部功能因此受損。病情穩定出院後，便一直在家等待著器官移植機會。

惟器官捐贈等待需時，直到周一（30日）黑人才終於在Instagram分享喜訊，稱妹妹終於等到好心人捐贈肺臟，並成功於聖誕節隔天完成了移植手術。他坦言這段時間的等待過程中極為煎熬，除了每日都為妹妹禱告外，亦面同時處理好自己的生活和工作，這些年活躍於球場的他，每次都會先到醫院探望一下Vicky才到球場工作，盼可讓妹妹續持良好心態：

希望讓妹妹不要擔心我們，同時也幫她加油打氣、讓她更有信心等待奇蹟的來臨⋯⋯

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器官移植｜親妹獲病後加入器官捐贈  黑人：為社會出一分力

幸而經過漫長等待後，黑人妹妹Vicky終於迎來了重獲新生的機會，黑人透露指，之後妹妹將會迎來一系列心肺及身體的復健，想要趕快回家抱抱孩子的她，亦非常努力遵照醫生和護士指示努力訓練中。

黑人又表示，自己體會過等待器官家屬的心情後，對那種感受深有體會，因此已加入了器官捐贈行列，盼可為社會盡一份力幫助有需要人士之餘，同時亦希望可令更多人加入捐贈器官行列，為更多等待器官移植手術的人延續生命。

器官移植｜亂擠「膿頭」恐留暗瘡疤 醫生拆解3大成因

皮膚科專科醫生陳湧曾指出，假如暗瘡過大、堵塞時間較長，尤其已到達真皮層，便有可能會留疤，另外假如家族中較多人有暗瘡疤痕，患者亦會有較大機會留下暗瘡疤痕，而疤痕一般分為以下兩大類：凹陷型或增生型疤痕，嚴重個案可影響患者自信及社交。當暗瘡惡化越嚴重、維持時間越久，留疤風險亦會越大，因此嘗試過市面上各種暗瘡治療方法，暗瘡仍然未有改善，便應該盡早求醫：

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器官移植｜4大正確護膚程序

想要解決暗瘡煩擾，陳湧醫生亦分享了4大護膚程序，強調正確護膚程序極為重要，用錯產品及處理方法恐會令皮膚情況每下愈況，絕對不容忽視：

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資料來源：Instagram@blackielovelife

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