祥賭必贏︱雀后阿sa經常打牌　蔡卓妍興奮稱：麻雀耍樂簡直是國粹

▲ 賀歲片《祥賭必贏》。

【祥賭必贏 / 賀歲片 / 蔡卓妍】由蔡卓妍（阿sa）、張繼聰、邱士縉（Stanley）、吳家忻（Kayan）、朱栢康、胡楓、楊偉倫、楊偲泳等主演的賀歲電影《祥賭必贏》首張海報在今日（12月31日）曝光，眾演員賭桌前各拿心水賭具，展露歡欣勝利表情，喜迎蛇年。

在《祥賭必贏》海報拍攝當日，大家圍埋賭桌談起麻雀經來，原來阿sa在芸芸演員中竟是「賭神」，常打衛生麻雀的她，精通各地牌術，每年過年都會約同三五知己來個麻雀王大賽，在一片麻雀啪啪聲晌下應節迎新歲。

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▲ 《祥賭必贏》

祥賭必贏︱阿sa指打牌有益身心

阿sa一提起麻雀即雀躍的說：「麻雀耍樂簡直是國粹，當中牌局變化多端，尤其是台灣牌，可以轉動腦筋，一個健康有益身心的運動。」

修哥胡楓也湊熱鬧，講了一個關於麻雀的由來故事，令不懂打麻雀的聰及不精賭術的Stanley 、Kayan聽得津津有味。

至於修哥胡楓說：「據說麻雀是孔明發明的；因為當年打仗的士兵沒有娛樂，於是孔明便發明了麻雀，一隻一隻牌咁創造出嚟，當時麻雀這東西叫打馬吊。到後期行船的人，也經常打麻雀作娛樂作消遣，打發時間。」修哥也正好趁埋位拍海報的空檔讓大家長知識。

惟獨朱栢康和楊偉倫卻走在一角研究甫士手勢，務求脫穎而出，連拍海報也如此入戲，可見戲中個個都是搞笑能手，正好融入《祥賭必贏》中的歡樂氣氛。

▲ 賀歲片《祥賭必贏》海報。

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