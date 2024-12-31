  • 20°C
香港時間：20241231日 (二) 20:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

祥賭必贏︱雀后阿sa經常打牌　蔡卓妍興奮稱：麻雀耍樂簡直是國粹

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

賀歲片《祥賭必贏》。

【祥賭必贏 / 賀歲片 / 蔡卓妍】由蔡卓妍（阿sa）、張繼聰、邱士縉（Stanley）、吳家忻（Kayan）、朱栢康、胡楓、楊偉倫、楊偲泳等主演的賀歲電影《祥賭必贏》首張海報在今日（12月31日）曝光，眾演員賭桌前各拿心水賭具，展露歡欣勝利表情，喜迎蛇年。

在《祥賭必贏》海報拍攝當日，大家圍埋賭桌談起麻雀經來，原來阿sa在芸芸演員中竟是「賭神」，常打衛生麻雀的她，精通各地牌術，每年過年都會約同三五知己來個麻雀王大賽，在一片麻雀啪啪聲晌下應節迎新歲。

祥賭必贏︱首條預告片曝光　阿Sa演病態賭徒與張繼聰合演夫妻

《祥賭必贏》

祥賭必贏︱阿sa指打牌有益身心

阿sa一提起麻雀即雀躍的說：「麻雀耍樂簡直是國粹，當中牌局變化多端，尤其是台灣牌，可以轉動腦筋，一個健康有益身心的運動。」

修哥胡楓也湊熱鬧，講了一個關於麻雀的由來故事，令不懂打麻雀的聰及不精賭術的Stanley 、Kayan聽得津津有味。

至於修哥胡楓說：「據說麻雀是孔明發明的；因為當年打仗的士兵沒有娛樂，於是孔明便發明了麻雀，一隻一隻牌咁創造出嚟，當時麻雀這東西叫打馬吊。到後期行船的人，也經常打麻雀作娛樂作消遣，打發時間。」修哥也正好趁埋位拍海報的空檔讓大家長知識。

惟獨朱栢康和楊偉倫卻走在一角研究甫士手勢，務求脫穎而出，連拍海報也如此入戲，可見戲中個個都是搞笑能手，正好融入《祥賭必贏》中的歡樂氣氛。

賀歲片《祥賭必贏》海報。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
18:22 2024/12/27
聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
17:02 2024/12/10
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
19:31 2024/11/18
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相

你可能感興趣

聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
18:22 2024/12/27
聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
17:02 2024/12/10
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
19:31 2024/11/18
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
蔡卓妍 楊偉倫 朱栢康 邱士縉 吳家忻 胡楓 歌手 喜劇片 電影 賀歲片

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
急症室最長等候時間（12月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月31日 時間16:05）
容家耀︱TVB靚仔大隻主播直播樓價跌勢新聞飆淚　網民熱議真相竟是……
容家耀︱TVB靚仔大隻主播直播樓價跌勢新聞飆淚　網民熱議真相竟是……
人事變動｜海關關長何珮珊明到齡退休　消息：副關長陳子達接任
人事變動｜海關關長何珮珊明到齡退休　消息：副關長陳子達接任
趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時