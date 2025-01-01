西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕

▲ 西九龍公路發生奪命車禍。

【西九龍公路車禍 / 交通意外 / 的士切線】西九龍公路往西隧方向三號幹線近奧海城發生致命嚴重交通意外，造成3死4傷。警方指其中一輛的士切線時撞向私家車釀成意外，的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

事發在今日（1月1日）凌晨約1時44分，一名30歲男子駕駛載有4名年齡介乎19至34歲男乘客的私家車，沿西九龍公路往西隧方向第三線行駛時，一名65歲男子則駕駛一輛載有一男一女乘客的的士，沿第二線行駛。

當駛至近港鐵奧運站對開路段時，據報該輛的士切線並撞向該輛私家車，私家車其後懷疑失控撞向石壆，再撞向另外一輛的士以及三輛停泊於現場的私家車。

肇事私家車司機全身多處嚴重受傷，現場證實死亡。兩名33及34歲私家車男乘客亦身體多處受傷，昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救，先後於凌晨2時半左右證實死亡。

西九龍公路車禍︱士司機涉嫌危險駕駛被捕

另外兩名23及19歲的私家車男乘客背部受傷，該輛的士的一對男女乘客則四肢受傷，均清醒分別被送往瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院及廣華醫院治理。

至於有關的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，扣留調查，由西九龍總區交通部特別調查隊跟進案件。

突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞 致三死四傷

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