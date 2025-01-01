飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法

坊間常言，秋冬養陰夏養陽，時值冬季，不少人趁機進食羊腩煲等來補身養陰，註冊中醫師唐文儀博士表示，補身前要先認清自己的體質，才可以達到強身效果，盲目進補或會愈補愈虛。

中醫角度，人體可分為九種體質，包括平和型、陰虛型、陽虛型、氣虛型、氣鬱型、濕熱型、血瘀型、痰濕型及特稟型，今期先談陰虛體質。

口乾咽燥 陰虛火旺

所謂陰虛體質，主要是指體內津液精血等陰液虧少，身體內的血液、汗液、精液、唾沬都是陰液，水是屬陰的，若然體內陰液不足，就乾燥失潤，陰虛火旺，口燥咽乾，表現出陰虛內熱的體質。例如當體內缺水，就會出現一些虛火內生的症狀，如手足心熱、眼鼻口乾、心煩、便秘、小便短黃等。

當中又以女性比較容易有陰虛，女人有月經、懷孕、生育、哺乳的經歷，過程中會消耗體內的血液，當以血為基礎的陰液不斷被消耗，長期下來陰就會不足。

中醫認為形成陰虛體質有先天因素，如母體懷孕期體質差、營養不良、高齡懷孕等。後天因素有過勞、壓力大、性生活過度、經常熬夜、嗜辣等不良飲食習慣，都會損耗體內的陰液。

及早調理 改善體質

唐文儀博士表示，口乾咽燥不能忽視，臨床不少病人求診時，提到經常感覺眼乾、口乾、鼻乾，晚上睡覺出汗，這些都是精、血不足的表現。「曾經有一個性格急躁的病人，自覺經常出汗，感覺煩躁，又經常鬧人，她自己都不明白，為何近年變得愛發火，我一摸脈，就知道係陰虛引發。」

陰虛體質由於腎陰相對不足，陰陽失衡，內分泌紊亂，若不及早進行調理，撥亂反正，或會令更年期提早到來。

要改善陰虛體質，調養原則選擇滋補腎陰的食物，以滋陰潛陽為法，滋陰清熱，例如鴨肉、山藥、百合等。中醫看鴨子吃的食物多為水性，《本草綱目》亦有記載，鴨肉主大補虛勞，最消毒熱，是陰虛體質的人大好選擇。另亦要保持平和心態、充足睡眠及均衡飲食，注意不可過量運動。服用任何中藥前請先諮詢註冊中醫師。

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