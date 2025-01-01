  • 18°C
香港時間：202511日 (三) 15:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國產客機｜東航C919首航往返滬港　陳美寶：為香港國際航空樞紐開啟新篇章

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

（陳靜儀攝）

國產客機C919今日（1日）起，執飛中國東方航空往返上海虹橋和香港的定期商業航班，為內地以外首條航線。

點擊圖片放大
+2

每日來回各一班

國產客機C919今起投入東航「滬港快線」定期商業航班運行，暫定每日往返各1班機，分別為由上海虹橋出發的MU721，及由香港出發的MU722。

首班機身塗上「閃耀中國紅」新裝，今早8時15分由上海出發，上午10時15分抵港，機場舉行「過水門」儀式歡迎。航機下午1時04分起飛回程上海，料下午3時到達。

運輸及物流局局長陳美寶、東航、機管局及旅發局向乘客派發禮物，包括紀念登機牌、熊貓曲奇、原木杯墊、旅行充電線及數據卡收納盒。

陳美寶在送機儀式致辭時指，今年伊始香港就迎來開門紅，C919首日執飛東航「滬港快線」，形容很榮幸香港成為內地城市以外，C919首個設定期航班的地點，為香港國際航空樞紐開啟新篇章。

國產自主研發的C919大型客機由元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班。運輸及物流局局長陳美寶，向首航乘客派發紀念品及合照。（陳靜儀攝）

陳續指，香港作為國際航空樞紐，可在飛機維修、人才培訓及飛機融資租賃方面，助國家在國際航空舞台發光發亮。

她並透露香港國際航空學院正考慮把培訓課程，擴展至涵蓋C919相關範疇，支持國產飛機擴展海外市場；又計劃加強飛機維修工程師培訓工作，以在港培育更多人才，便利C919在港進行維修工程。

巴西旅客：不擔心安全問題

前往上海的巴西旅客Pedro指，今次是首次來港過聖誕，之後會去上海、西安及北京，惟現時才知道乘搭的飛機為C919。他強調不擔心安全問題，認為跟乘搭其他飛機一樣，「It’s very safe and we are very grateful to travel by a plane made in China. I think it's the same thing as we travel by any other plane」，且認為製造國產飛機對中國很重要，對能乘搭C919感興奮。

點擊圖片放大
+3
+2

來港澳旅遊共4日的上海旅客湯小姐，從事飛行模擬器製造工作，之前一直有關注C919消息，但不知今日便可親身乘搭首航，形容「開心得（在登記閘口）奔走，差點想抱着工作人員。」

訪港4日的江蘇旅客洪先生則特意選乘C919往上海，再轉乘高鐵回家。他形容在港跨年體驗很好，十分期待乘搭C919，即使機票要逾千元亦覺值得。

首次到訪內地的6名巴西家庭客也說十分興奮，登機前更跟陳美寶等人合照。

點擊圖片放大

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心

相關文章

航空樞紐｜機管局與中國商飛簽合作備忘錄　推動C919在港營運國際航線
15:45 2024/10/31
航空樞紐｜機管局與中國商飛簽合作備忘錄　推動C919在港營運國際航線
飛行模擬課程｜首間學校引入國產C919客機飛行模擬器　聖士提反堂中學校長：融入愛國教育
00:00 2024/11/29
飛行模擬課程｜首間學校引入國產C919客機飛行模擬器　聖士提反堂中學校長：融入愛國教育

你可能感興趣

航空樞紐｜機管局與中國商飛簽合作備忘錄　推動C919在港營運國際航線
15:45 2024/10/31
航空樞紐｜機管局與中國商飛簽合作備忘錄　推動C919在港營運國際航線
飛行模擬課程｜首間學校引入國產C919客機飛行模擬器　聖士提反堂中學校長：融入愛國教育
00:00 2024/11/29
飛行模擬課程｜首間學校引入國產C919客機飛行模擬器　聖士提反堂中學校長：融入愛國教育
陳美寶 運輸及物流局 機場 機場管理局 航空 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
急症室最長等候時間（01月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月01日 時間12:05）
濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎
濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷