國產客機｜東航C919首航往返滬港　陳美寶：為香港國際航空樞紐開啟新篇章

國產客機C919今日(1日)起,執飛中國東方航空往返上海虹橋和香港的定期商業航班,為內地以外首條航線。

每日來回各一班

國產客機C919今起投入東航「滬港快線」定期商業航班運行,暫定每日往返各1班機,分別為由上海虹橋出發的MU721,及由香港出發的MU722。

首班機身塗上「閃耀中國紅」新裝,今早8時15分由上海出發,上午10時15分抵港,機場舉行「過水門」儀式歡迎。航機下午1時04分起飛回程上海,料下午3時到達。

運輸及物流局局長陳美寶、東航、機管局及旅發局向乘客派發禮物,包括紀念登機牌、熊貓曲奇、原木杯墊、旅行充電線及數據卡收納盒。

陳美寶在送機儀式致辭時指,今年伊始香港就迎來開門紅,C919首日執飛東航「滬港快線」,形容很榮幸香港成為內地城市以外,C919首個設定期航班的地點,為香港國際航空樞紐開啟新篇章。

陳續指,香港作為國際航空樞紐,可在飛機維修、人才培訓及飛機融資租賃方面,助國家在國際航空舞台發光發亮。

她並透露香港國際航空學院正考慮把培訓課程,擴展至涵蓋C919相關範疇,支持國產飛機擴展海外市場;又計劃加強飛機維修工程師培訓工作,以在港培育更多人才,便利C919在港進行維修工程。

巴西旅客:不擔心安全問題

前往上海的巴西旅客Pedro指,今次是首次來港過聖誕,之後會去上海、西安及北京,惟現時才知道乘搭的飛機為C919。他強調不擔心安全問題,認為跟乘搭其他飛機一樣,「It’s very safe and we are very grateful to travel by a plane made in China. I think it's the same thing as we travel by any other plane」,且認為製造國產飛機對中國很重要,對能乘搭C919感興奮。

來港澳旅遊共4日的上海旅客湯小姐,從事飛行模擬器製造工作,之前一直有關注C919消息,但不知今日便可親身乘搭首航,形容「開心得(在登記閘口)奔走,差點想抱着工作人員。」

訪港4日的江蘇旅客洪先生則特意選乘C919往上海,再轉乘高鐵回家。他形容在港跨年體驗很好,十分期待乘搭C919,即使機票要逾千元亦覺值得。

首次到訪內地的6名巴西家庭客也說十分興奮,登機前更跟陳美寶等人合照。

