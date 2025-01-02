2元乘車優惠成「燙手山芋」 　政府控制開支增長僅3招可用？

▲ 政府正收集「樂悠咭」數據，掌握長者出行習慣。（陳靜儀攝）

原定去年完成檢討的2元乘車優惠計劃，儼然已成為「燙手山芋」，若大刀闊斧上調受惠年齡，恐惹銀髮族不滿，原封不動又顯不作為，小修小改則於事無補。有知情者稱，政府可做，無非3招。

對於2元乘車優惠，現時大致有3類意見︰

1.心急為政府節流者認為，財赤嚴重，非常時期非常手段，加上60至64歲人士大部分仍在工作，政府想有效節流，便應上調受惠年齡，回復至65歲及以上。行會成員張宇人便呼籲，本來得益的市民不要斤斤計較，「始終政府財赤千多億元，錢從何處來呢？」 2.憂惹民怨，不支持上調受惠年齡者則認為，慳出來的錢或不足起條天橋，如能在昂貴的工程開支上着手，或可慳更多，而且財赤不是2元乘車優惠造成，下藥要對症。 3.老齡化勢不可擋，優惠不可成為無底洞，政府要提前規劃，不可長期2元搭車，優惠、補貼金額都有空間設限或調整，慳得幾多得幾多。

過去一年，勞福局多次表明，無意取消計劃或改變現時受惠的組群，而是着力通過不同方案，控制開支增長。

有知情人士則稱，政府對策不外乎3招：

1.限每人的優惠總額，例如一年3,000元； 2.限總次數。身兼行會成員的民主思路召集人湯家驊，便建議設上限、每年1,000次，理據是：可減少轉車情況； 3.限制或取消長途車船費的補貼，例如前往愉景灣渡輪數十元那些。

正收集「樂悠咭」收據 掌握老友記出行習慣

檢討2元乘車優惠方案，原本去年應出爐，現在則變成「適時公布」，據知，其中一個原因正是去年8月25日轉用「樂悠咭」後，當局希望收集一個季度或更多數據，掌握實名制後老友記的使用情況，包括每個月實際乘搭次數和出行習慣，從而衡量可否就乘搭次數、優惠時段設限。

▲ 政府正收集「樂悠咭」數據，掌握長者出行習慣。（陳靜儀攝）

有建制則認為，可檢討的空間還有票價及補貼方式。「公共交通營辦商年年加價，2元優惠不動如山，如果不調整，是否可考慮日後由營辦商承擔加價而增加的金額？」

另外，現時大部分公共交通營辦商，主要向65歲或以上長者提供半價票價優惠，而營辦商自行給予長者的票價優惠，不會在2元優惠計劃下獲得發還，簡言之，65歲或以上的乘客，政府補貼金額是「半價減兩蚊」；60至64歲的乘客，政府補貼金額則是「原價減兩蚊」。外界關注，營辦商可否主動承擔多些，將半價優惠擴大至60歲。早前有議員詢問政府，在與營辦商更新有關協議時，會否加入「共同分擔長者車費優惠以履行社會責任」的條款。

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專營巴士、電車提供優惠 可豁免車輛/船隻牌照費

運輸及物流局當時回覆則話，營辦商已承擔了大部分65歲或以上的長者票價差額。又透露專營巴士營辦商、電車公司及渡輪營辦商，藉計劃為長者提供票價優惠，但就可獲豁免每年的車輛/船隻牌照費，並獲發還使用政府土地的租金。豁免及發還的金額，在大部分情況下，能部分抵銷營辦商提供自願性長者票價優惠的票務收入損失。

新方向議員張欣宇認為，與其希望港鐵和九巴補貼長者更多，倒不如政府在審批其申請加價時更嚴格把關，反而更能減少政府補貼，節省公帑，而且全民也受惠，形容九巴近幾年加幅遠高於通脹。

據知，近來財爺做財政預算案諮詢時，不少是支持要檢討及調整。且看政府最終如何落刀。

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