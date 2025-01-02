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簡約公屋｜一二人單位月租約880元　何永賢：未來住戶覺得攸壆路項目環境宜人

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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房屋局副局長戴尚誠介紹簡約公屋。（何永賢Fb圖片）

簡約公屋攸壆路項目將於第一季入伙，近日營運及機構組織「睇樓團」，房屋局局長何永賢說，不少參加者都覺得攸壆路項目環境宜人。

何永賢在社交平台介紹，現場現時已有巴士站、小巴站，形容攸壆路項目出行方便，可直達上水、元朗或大欖轉車站。「睇樓團」亦參觀即將營運的超級市場、便利店、洗衣房，以及示範單位。

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租金方面，何永賢說，一二人單位月租約880元，三四人單位月租也不過約1630元，「實在是市面難求的價格，省下來的租金，可以用在健康、教育等不同方面，讓自己和家人過上更好的生活。」

新界項目住戶可申請一次性津貼

另外，當局透過關愛基金推出「『簡約公屋』住戶特別津貼試驗計劃」，成功申請並入住新界簡約公屋項目的家庭，可按家庭人數獲得一次性津貼，款額介乎3850元至12550元，幫助搬遷及適應新環境。

何永賢說，不少已申請攸壆路項目的參觀者，都非常期待入住簡約公屋後的生活，也有仍在「心思思」的市民，即場與當局跟進申請細節。

截至去年9月底 收到逾萬份申請

首批位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路約4 400個「簡約公屋」單位今年首季起陸續落成。「簡約公屋」自去年6月24日開始接受申請。截至2024年9月底，房屋局收到超過10 900份申請。

「簡約公屋」主要供輪候傳統公屋3年或以上的人士入住，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。

何：入住簡約公屋不止改善生活環境

何永賢稱，有需要的市民入住簡約公屋後，就會明白這不單是改善生活環境，更是在營運機構多方面的支援下，個人技能、社區網絡逐漸建立，整個家庭的規劃、子女的成長與教育也會截然不同。

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