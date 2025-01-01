楊潤雄社交平台提六字暗示有新動向？　羅淑佩等高官、議員送祝福

▲ 前文體旅局局長楊潤雄。（資料圖片）

踏入2025年，港府高官、多位立法會議員近日均在社交平台總結2024年工作，展望2025年。早前被免職的前文體旅局局長楊潤雄無需「交功課」，不過今日亦透過社交平台送上新年祝福。

楊潤雄在社交平台寫：「新一年，新開始。Happy New Year!」並附上維港靚景，獲讚攝影技術好。

▲ 楊潤雄在社交平台送新年祝福。（楊潤雄Fb圖片）

多位高官、議員在其帖文下留言，其繼任人、現任文體旅局局長羅淑佩、文青局局長麥美娟、立法會議員林健鋒、江玉歡、葛珮帆都祝其新年快樂。亦有人留言希望他「休息過後盡快進入狀態，踏進人生下半場！」

外界關注楊潤雄稱「新一年、新開始」是否有新動向。

根據《政治委任制度官員守則》，政治委任官員如欲在離職後1年內展開任何工作，在任何商業或專業機構出任董事或合夥人，或獨資或與他人合資經營任何業務或專業服務，必須事前徵詢「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」的意見。

另外，在離職後一年內，不得參與任何與政府有關的游說活動。

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