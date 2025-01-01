流感季節｜28星期「超長」流感高峰期會否重演?　本港專家：難預測惟料免疫負債仍嚴重

▲ 本港天氣仍未達到寒冷水平，不過專家預料市民長假期回港後流感個案伯增加。(資料圖片)

內地及日本等國家近期均現流感疫情。隨著聖誕、新年假期後不少旅客返港，有本地傳染病專家預計，一月迎來新一波冬季流感高峰。專家指，南半球流感疫情仍然嚴重，可見新冠後仍存在「免疫負債」。

內地、日本等地的流感疫情持續蔓延，目前氣溫已達10度以下的東京，更於本周發布發布流感流行預警。上月的下旬，全日本新增逾21萬名流感患者，確診人數創近10年新高。

據衞生防護中心上月15至21日流感速遞中顯示，整體流感活躍程度維持在低水平，流感病毒陽性百分比為1.35%，仍低於4.94%的基線水平。亞洲兒童傳染病學會主席關日華指，隨著不少本港市民旅行後回港，而且天氣於一月轉凍，預料感染流感人數會陸續增加。

去年一月起流感高峰期發展長達4個月，直至4月才完結，持續達到28星期，高峰期期間病毒類型亦由甲型H3流感、轉至4月開始的甲型H1流感。關日華表示，暫未能預測「超長」流感高峰期會否重演，不過澳洲流感感染嚴重，顯示全球仍未脫離疫情後的新冠「免疫負債」。

去季流感接種率較以往理想，今年當局亦乘勢推出多項新措施，希望加強接種力度。當中包括開放衞生署28間的母嬰健康院，供6個月至2歲幼兒接種疫苗。關日華表示，最關注6個月至3歲的接種率。

關日華提醒，疫苗於接種後兩星期才發揮效用，而近期本港核胞病毒的感染個案有上升趨勢、至於內地盛行人類偏肺病毒則沒有疫苗預防，提醒市民應接種流感疫苗，避免雙重感染致嚴重併發症。

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