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叱咤2024陳卓賢奪獎丨羅淑佩連續兩晚見Ian　睇住陳卓賢攞獎勁開心

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

Ian陳卓賢連奪叱吒樂壇男歌手金獎及唱作人金獎，羅淑佩現場見證。（商台影片截圖）

【叱咤樂壇流行榜2024 / MIRROR / Ian / 陳卓賢 / 羅淑佩】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（1月1日）假亞洲國際博覽館舉行。

今晚舉行，MIRROR成員陳卓賢（Ian）連奪兩大個大獎，著名「Hellosss」、文化體育及旅遊局局長羅淑佩更在現場見證。

叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】

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叱咤2024陳卓賢奪獎丨羅淑佩豎起拇指讚賞

事實MIRROR成員陳卓賢（Ian）十分叻仔，個人連奪「叱咤樂壇男歌手」金獎及「叱咤樂壇唱作歌手」金獎，並憑專輯《Interlude》獲「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，同時MIRROR奪「叱咤樂壇我最喜愛的組合」。

在Ian連奪叱咤樂壇男歌手金獎和唱作人金獎，他上台攞獎時，大會鏡頭即影住台下的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，她開心鼓掌外，也大方向鏡頭豎拇指以示讚賞。

Ian表示，這兩個獎「份量好重」，並透露2022年張敬軒致電說，當年的男歌手金獎放在Ian家中，Ian拿到金獎後還給他，「今晚我即刻攞返俾你，多謝。」現場大為感動。

「Hellosss」羅淑佩已經是第二日見到Ian，昨日除夕倒數活動中，MIRROR是表演嘉賓，羅淑佩作為文體旅局局長當然亦有出席，並與嘉賓合照，當然少不了Ian。

羅淑佩（左四）在除夕倒數活動中與Ian陳卓賢（右二）合照。（羅淑佩Facebook）

叱咤樂壇流行榜2024丨姜濤《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」　追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄

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