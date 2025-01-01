加價｜新年加風起　公屋正式加租10%

▲ 公屋加租豁免期結束，元旦起正式加租10%。（資料圖片）

踏入元旦，多項公共服務及民生消費接連加價。中電、港燈元旦起分別加價0.98%及0.9%，而公屋加租的豁免期亦結束，元旦起正式加租10%。此外，九巴、城巴和新大嶼山巴士公司，亦將於1月5日起加價。

▲ 港燈加電費0.9%（資料圖片）

兩電加約1% 酒店房租稅3%

兩電去年已經獲批元旦起加價，中電淨電費調整到144.3仙，較去年1月升1.4仙，加幅約0.98%。港燈淨電費則調整到167仙，較去年1月升1.5仙，加幅約0.9%。中電早前預計，約7成住宅用戶及5成商業用戶，每月電費加價不多於5元。港燈則預計超過8成住宅用戶及超過5成非住宅用戶，每月電費加價不多於10元。

公屋租金亦正式調整。房委會去年10月起加租10%，一般租戶首3個月有豁免，本月豁免期完結，因此元旦起正式加租。房委會停車場方面，元旦起停車場月租車位加價，其中私家車露天車位加租140元，有蓋車位則加租160元。

▲ 中電加電費0.98%（資料圖片）

酒店房租稅亦在元旦日起恢復徵收，稅率為房價的3%。業界早前對本報表示，在港滙高企下，酒店業並無加價空間，預計業界會「硬食」，無可避免加重業界經營壓力。

至於市民出行成本亦將會增加。元旦日起，機場旅客保安費會增加10元，由55元增至65元，適用於元旦日後購買的機票。而周日（5日）起，九巴、城巴及新大嶼山巴士公司分別加價4.3%、7.5%及6.5%。政府預計約8成乘客加幅不多於0.5元，約95%乘客加幅不多於1元。

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