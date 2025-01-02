蘇志威劉小慧細女︱蘇志威細女騷長腿成焦點　Ina女大十八變有望奪「最美星二代」寶座

▲ 蘇志威與劉小慧細女蘇靖珺的長腿成焦點。

【蘇志威 / 劉小慧 / 蘇君蕎 / 蘇靖珺 / 最美星二代】日前，草蜢的蘇志威在社交網上載一家四口旅行照，寫道：「2024年最後幾天，話說大約10年沒有一家四口去旅行 (沒有其他朋友同行）～Ina的改變最大~ 從小女生到少女的過程 去那裡都好，有你們便好。我們今晚便回來，因為，要回來赴約！每年1月1號約定你們一起看日出 晨光第一線」。

蘇志威與劉小慧育有兩個女兒，大女蘇君蕎（Yumi）、細女蘇靖珺（Ina），正如志威所形容，現時17歲的細女Ina的改變最大，從相中所見，她不只盡得媽媽劉小慧的靚基因，相中穿熱褲的她更騷出一雙逆天長腿，成為焦點。

不過，另一方面也覺得相中Ina的雙腿甚怪，懷疑曾P圖，而劉小慧自爆有不少人問此問題，她代澄清指細女本身不合比例地瘦，笑指Ina由此一雙腿瘦到似香雞，由此才引起誤會。蘇志威補充指細女想高過爸爸，因此穿上有一定高度的鞋。

星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈 許秋怡學霸兒子高大英俊

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蘇志威劉小慧細女︱Ina似少女版龔嘉欣

其實蘇志威與劉小慧不時騷家庭照，Ina由小都不時在父母的社交平台出現，以前Ina是「四眼妹」並有爆牙，後來箍牙5年，現在一排整齊靚牙。

女大十八變，在2021年，蘇志威與劉小慧更帶細囡Ina上TVB節目《思家大戰》，當時已引不少網民留意，並讚已散發少女味的她擁有長腿，五官標緻，感覺似少女版龔嘉欣。

而劉小慧在社交平台k開直播也有讓Ina出鏡，有力挑戰沈月等「最美星二代」寶座的Ina，不知日後會否有意隨父母入娛樂圈。

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蘇志威劉小慧細女︱大女赴日學整甜品

至於大女蘇君蕎今年已25歲，已表明無意入娛樂圈，喜歡整甜品的她，曾赴日本深造學藝，現已學成歸來，不時開班授徒。

在去年5月，蘇志威在台灣與當地歌迷開生日會，Yumi專程到場為父親賀壽，而且為配合主題更穿上粉紅色裙襯白色恤衫登場，更重現《超級學校霸王》內由媽媽劉小慧飾演校花「赤裸羔蟹」造型現身。

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