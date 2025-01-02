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7-11優惠｜1天限定！7-Eleven全單8折再送現金券　必搶Häagen-Dazs10件雪糕+卡樂B巨型小食包

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

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今天限定！ 7-Eleven買滿100元全單8折，必搶Häagen-Dazs10件雪糕及卡樂B巨型小食包等。

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