7-11優惠｜1天限定！7-Eleven全單8折再送現金券　必搶Häagen-Dazs10件雪糕+卡樂B巨型小食包

▲ 今天限定！ 7-Eleven買滿100元全單8折，必搶Häagen-Dazs10件雪糕及卡樂B巨型小食包等。

【7-Eleven優惠/7-11/7仔優惠】新一年，新優惠！7-Eleven今天（2日）推出優惠第一撃！只要到任何一間7-Eleven購物滿100元或以上，即享8折優惠。必搶包括Häagen-Dazs雪糕10件、全新DA DINO雪糕甜品夢幻套裝、各套新年禮盒、卡樂B巨型小食包，以及各款薯片、啤酒、頂級香米、洗衣珠等，即刻出發去掃貨啦！

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7-11優惠｜8折可與多款優惠同時使用

新一年的買滿100元即享8折優惠，可與今期多款著數優惠同時使用，包括DREYER’S D-COLLECTION雪糕杯、雪糕批、脆筒，百食不厭的Häagen-Dazs雪糕批、迷你杯，還有近期大熱的全新DA DINO雪糕甜品夢幻套裝，內有焦糖、榛子及栗子口味。

農曆新年將至，是時候準備辦年貨，包括送禮首選的金莎金鑽禮盒、瑞士蓮軟心朱古力、尊尼獲加藍牌威士忌等，以及多款新年版零食。

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7-11優惠｜WeChat Pay HK優惠 必搶$10現金券

除了全單8折優惠，凡使用WeChat Pay HK港幣錢包消費滿100元，打開WeChat App掃描店內宣傳品上二維碼，即可獲得10元專屬電子現金券一張。同時，亦可用恒生enJoy卡，賺3倍yuu積分回贈，積分當錢使。

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